चित्तौड़गढ़ से सीकर तक गूंजे हनुमान जन्मोत्सव के जयकारे, देखें भक्ति से सराबोर तस्वीरें

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उदयपुर में आज हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस मौके पर हनुमान मंदिर में बालाजी को विशेष श्रृंगार धारण कराया गया. इसी कड़ी में उदयपुर के बदनोर की हवेली स्थित मंशापूर्ण हनुमान जी को 1111 फीट लंबी मेवाड़ी शाही पाग धराई गई. इससे पहले पाग की भव्य शोभायात्रा निकाली गई. रावजी का हाटा स्थित मीठा राम जी मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा काला जी गोरा जी, रंग निवास, भट्टियानी चौहट्टा, जगदीश चौक और घंटाघर होते हुए मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पहुंची, जहां जयकारों के बीच बालाजी को 1111 फीट लंबी मेवाड़ी पाग धराई गई. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे. शाम को मंदिर में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा.