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चित्तौड़गढ़ से सीकर तक गूंजे हनुमान जन्मोत्सव के जयकारे, देखें भक्ति से सराबोर तस्वीरें

Hanuman Janmotsav: राजस्थान में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया. उदयपुर, शाहपुरा, सीकर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व सवाई माधोपुर में शोभायात्राएं, भजन-कीर्तन और विशेष पूजा हुई. मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भक्ति का माहौल रहा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 02, 2026, 05:36 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 05:36 PM IST
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Hanuman Janmotsav Rajasthan

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Photograph: File Photo

उदयपुर में आज हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस मौके पर हनुमान मंदिर में बालाजी को विशेष श्रृंगार धारण कराया गया. इसी कड़ी में उदयपुर के बदनोर की हवेली स्थित मंशापूर्ण हनुमान जी को 1111 फीट लंबी मेवाड़ी शाही पाग धराई गई. इससे पहले पाग की भव्य शोभायात्रा निकाली गई. रावजी का हाटा स्थित मीठा राम जी मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा काला जी गोरा जी, रंग निवास, भट्टियानी चौहट्टा, जगदीश चौक और घंटाघर होते हुए मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पहुंची, जहां जयकारों के बीच बालाजी को 1111 फीट लंबी मेवाड़ी पाग धराई गई. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे. शाम को मंदिर में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा.
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Photograph: File Photo

हनुमान जन्मोत्सव पर शाहपुरा के सदर बाजार स्थित ऐतिहासिक बालाजी छतरी मंदिर में माहौल भक्तिमय हो गया. भीलवाड़ा से आई BSL सुंदरकांड समिति द्वारा संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ पाठ का वाचन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया गया. हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर “पवन पुत्र हनुमान की जय” और “श्री रामचंद्र भगवान की जय” नारों के साथ शाहपुरा और आसपास के सभी श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं.