/Heatwave Alert: राजस्थान की भीषण गर्मी में लू से बचने के लिए अपनाएं ये पारंपरिक विरासत नुस्खे! देखें फोटोज

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जब बाहर का तापमान 45°C के करीब पहुंचता है, तो शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है. लेकिन जब गर्मी अत्यधिक हो जाती है, तो शरीर का 'कूलिंग सिस्टम' फेल होने लगता है.ऐसे में डिहाइड्रेशन की वजह से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो जाती है. हीट स्ट्रोक से शरीर का तापमान 104°F से ऊपर चला जाना, जिससे चक्कर आना, मतली और बेहोशी हो सकती है. दिल और किडनी को शरीर ठंडा रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है.