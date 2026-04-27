/Heatwave Alert: राजस्थान की भीषण गर्मी में लू से बचने के लिए अपनाएं ये पारंपरिक विरासत नुस्खे! देखें फोटोज

Rajasthan News: भीषण गर्मी में जौ की राबड़ी, कच्चा प्याज और कैरी का पना जैसे राजस्थानी नुस्खे किसी वरदान से कम नहीं हैं. 46 डिग्री के तापमान में शरीर को हाइड्रेटेड रखने और लू से बचाने के लिए मटके का पानी और हल्का देशी आहार ही सबसे कारगर सुरक्षा कवच है.
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राजस्थान इस समय भट्टी की तरह तप रहा है. अधिकांश जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से कहीं अधिक है. इस भीषण 'हीटवेव'का मुकाबला करने के लिए जहां आधुनिक तकनीकें जवाब दे रही हैं, वहीं राजस्थान के सदियों पुराने विरासत नुस्खे आज भी लोगों को लू और बीमारी से बचाए हुए हैं.
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जब बाहर का तापमान 45°C के करीब पहुंचता है, तो शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है. लेकिन जब गर्मी अत्यधिक हो जाती है, तो शरीर का 'कूलिंग सिस्टम' फेल होने लगता है.ऐसे में डिहाइड्रेशन की वजह से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो जाती है. हीट स्ट्रोक से शरीर का तापमान 104°F से ऊपर चला जाना, जिससे चक्कर आना, मतली और बेहोशी हो सकती है. दिल और किडनी को शरीर ठंडा रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है.
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मरुधरा के लोगों ने पीढ़ियों से रेगिस्तानी गर्मी को मात देने के लिए कुछ अनूठे और वैज्ञानिक तरीके विकसित किए हैं. जिसे हम प्रयोग करके लू से राहत पा सकते हैं.
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जौ और ताजी छाछ के मेल से बनी 'राबड़ी' राजस्थान का अमृत है. यह पेट को पत्थर जैसी ठंडक देती है और लू लगने पर शरीर को तुरंत पुनर्जीवित करती है.
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कच्चे आम को भूनकर बनाया गया यह शरबत विटामिन-C का खजाना है. यह न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि लू के असर को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है.
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राजस्थान में यह पुरानी कहावत है कि जेब में छोटा प्याज रखने से लू नहीं लगती. वैज्ञानिक रूप से प्याज में वाष्पशील तेल होते हैं जो शरीर के तापमान को संतुलित करने में मदद करते हैं. भोजन में कच्चे प्याज का सलाद लू के खिलाफ सुरक्षा कवच है.
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यह प्राकृतिक 'कूलेंट' है. रात भर भिगोया हुआ गोंद कतीरा सुबह दूध या शरबत के साथ लेने से शरीर के अंदर की जलन शांत होती है.
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ऐसे में सुबह के समय आप जौ की राबड़ी या सत्तू का शरबत ले सकते हैं जो दिन भर के लिए एनर्जी बनाए रखता है. वहीं दोपहर के समय मिस्सी रोटी,दही-छाछ और कच्चा प्याज ले सकते हैं जो पाचन में सुधार और डिहाइड्रेशन से बचाव करता है. शाम में बेल का शरबत या नारियल पानी जो शरीर में खनिजों की पूर्ति करता है.और रात में मूंग दाल की खिचड़ी या लौकी की सब्जी,हल्का भोजन जो शरीर को गर्म नहीं होने देता है.
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फ्रिज के चिल्ड पानी से बचें, यह गले और पाचन को बिगाड़ता है. मटके का पानी पियें जो प्राकृतिक रूप से तापमान कम करता है. धूप में निकलने से पहले पेट भरा होना जरूरी है. खाली पेट होने पर गर्म हवाएं (लू) शरीर पर सबसे घातक हमला करती हैं. केमिकल वाले कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय नींबू पानी, छाछ और आम पना को अपनी पहली पसंद बनाएं.
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