Gulal vs Chemical: सावधान! राजस्थान में बिक रहा जहरीला गुलाल, होली खेलने से पहले ऐसे पहचानें असली-नकली
Rajasthan News: राजस्थान में होली की खरीदारी के बीच नकली गुलाल का खतरा बढ़ गया है. बारीक रेत और सिंथेटिक डाई से बने रंगों को पहचानने के लिए उनके टेक्सचर, गंध और वाटर टेस्ट का सहारा लें. हमेशा प्राकृतिक और हर्बल रंगों को ही प्राथमिकता दें.
Published:Feb 28, 2026, 11:18 AM IST | Updated:Feb 28, 2026, 11:18 AM IST
1/8
Herbal Gulal vs Chemical Color
1/8
होली का उल्लास राजस्थान के बाजारों में साफ नजर आ रहा है. जयपुर के जौहरी बाजार से लेकर जोधपुर के घंटाघर तक, हर तरफ गुलाल और पिचकारियों की धूम है. लेकिन, इस उत्साह के बीच एक डरावनी सच्चाई भी सामने आई है. मुनाफे के लालच में कुछ मिलावटखोर मिट्टी, बारीक पिसे पत्थर और रेत में हानिकारक सिंथेटिक डाई मिलाकर 'मौत का रंग' बेच रहे हैं.
2/8
2/8
आपकी त्वचा और आंखों की सुरक्षा के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप जो गुलाल खरीद रहे हैं, वह फूलों से बना हर्बल है या रसायनों से भरा पत्थर. बता दें कि बाजार में गुलाल खरीदते समय इन छोटे-छोटे टेस्ट से आप बड़े खतरे को टाल सकते हैं.