Gulal vs Chemical: सावधान! राजस्थान में बिक रहा जहरीला गुलाल, होली खेलने से पहले ऐसे पहचानें असली-नकली

होली का उल्लास राजस्थान के बाजारों में साफ नजर आ रहा है. जयपुर के जौहरी बाजार से लेकर जोधपुर के घंटाघर तक, हर तरफ गुलाल और पिचकारियों की धूम है. लेकिन, इस उत्साह के बीच एक डरावनी सच्चाई भी सामने आई है. मुनाफे के लालच में कुछ मिलावटखोर मिट्टी, बारीक पिसे पत्थर और रेत में हानिकारक सिंथेटिक डाई मिलाकर 'मौत का रंग' बेच रहे हैं.