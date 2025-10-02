हिंगलाज माता धाम, जब श्रद्धालुओं ने अग्नि पर चलकर मनाई नवरात्रि, देखें ये फोटोज

प्रतापगढ़ जिले के अचनारा गांव में नवरात्रि के मौके पर आस्था और विश्वास का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला. यहां के हिंगलाज माता धाम पर एक पुरानी परंपरा को निभाते हुए, भक्तों ने धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी गहरी आस्था का परिचय दिया. इस अनूठे और जोखिम भरे अनुष्ठान को देखने के लिए न केवल आस-पास के गांवों से, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.