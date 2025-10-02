Zee Rajasthan
हिंगलाज माता धाम, जब श्रद्धालुओं ने अग्नि पर चलकर मनाई नवरात्रि, देखें ये फोटोज

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के अचनारा गांव में हिंगलाज माता धाम पर नवरात्रि के दौरान आस्था का अद्भुत नजारा दिखा. भक्तों ने धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर माता के प्रति अपनी असीम श्रद्धा प्रकट की.

Oct 02, 2025
प्रतापगढ़ जिले के अचनारा गांव में नवरात्रि के मौके पर आस्था और विश्वास का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला. यहां के हिंगलाज माता धाम पर एक पुरानी परंपरा को निभाते हुए, भक्तों ने धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी गहरी आस्था का परिचय दिया. इस अनूठे और जोखिम भरे अनुष्ठान को देखने के लिए न केवल आस-पास के गांवों से, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.
इस पारंपरिक अनुष्ठान के लिए, सबसे पहले एक नौ हाथ लंबी और सवा हाथ चौड़ी चूल तैयार की गई, जिसमें जलते हुए अंगारे भरे गए. इस परंपरा के अनुसार, सबसे पहले हिंगलाज माता के पुजारी ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर माता का आशीर्वाद लिया.