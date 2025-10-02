हिंगलाज माता धाम, जब श्रद्धालुओं ने अग्नि पर चलकर मनाई नवरात्रि, देखें ये फोटोज

Published: Oct 02, 2025, 11:58 AM IST | Updated: Oct 02, 2025, 11:58 AM IST
1/5
Pratapgarh News
1/5
प्रतापगढ़ जिले के अचनारा गांव में नवरात्रि के मौके पर आस्था और विश्वास का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला. यहां के हिंगलाज माता धाम पर एक पुरानी परंपरा को निभाते हुए, भक्तों ने धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी गहरी आस्था का परिचय दिया. इस अनूठे और जोखिम भरे अनुष्ठान को देखने के लिए न केवल आस-पास के गांवों से, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.
2/5
अंगारों पर उमड़ी आस्था
2/5
इस पारंपरिक अनुष्ठान के लिए, सबसे पहले एक नौ हाथ लंबी और सवा हाथ चौड़ी चूल तैयार की गई, जिसमें जलते हुए अंगारे भरे गए. इस परंपरा के अनुसार, सबसे पहले हिंगलाज माता के पुजारी ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर माता का आशीर्वाद लिया.