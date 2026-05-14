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Homemade Bilona Ghee: घर पर ऐसे बनाएं शुद्ध बिलोना घी, जानें मिट्टी के बर्तन और मथानी से बनाने की पारंपरिक विधि

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 14, 2026, 01:53 PM|Updated: May 14, 2026, 01:53 PM

Rajasthan News: पारंपरिक बिलोना विधि से बना घी पोषण का खजाना है. दही को मथकर निकाले गए मक्खन से तैयार यह 'वैदिक घी' न केवल पाचन सुधारता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अमृत है. मिलावटी घी से बचने के लिए इसे घर पर जरूर आजमाएं.

How to make Bilona Ghee at home1/7
आजकल बाज़ार में मिलने वाला ज़्यादातर घी दूध की मलाई को सीधे उबालकर बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में इसे असली 'घी' नहीं माना गया है? हमारे पूर्वजों की सेहत का राज 'बिलोना घी' (Bilona Ghee) था, जिसे दही को मथकर तैयार किया जाता है. इसे 'वैदिक घी' भी कहते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
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बिलोना शब्द का अर्थ है मथना. इस पारंपरिक प्रक्रिया में दूध को सीधे गर्म करने के बजाय पहले उसे दही में बदला जाता है, फिर लकड़ी की मथानी से मथकर मक्खन निकाला जाता है. अंत में इसी मक्खन को धीमी आंच पर पकाकर घी तैयार होता है.
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शुद्ध दूध, जामन (दही जमाने के लिए), मिट्टी का बर्तन या भारी तले की कड़ाई, मथानी आदि. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान सी विधि-
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दही जमाने के लिए सबसे पहले दूध को धीमी आंच पर उबालें. जब यह गुनगुना रह जाए, तो मिट्टी के बर्तन में जामन डालकर इसे रात भर के लिए जमने दें.
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जमे हुए दही को एक बड़े बर्तन में लें. अब लकड़ी की मथानी की मदद से इसे तब तक मथें जब तक कि मक्खन (नूनी घी) तैरकर ऊपर न आ जाए. इस दौरान थोड़ा ठंडा पानी मिलाएं. ऊपर आए मक्खन को अलग कर लें. नीचे बचा हुआ तरल शुद्ध 'मट्ठा' (Buttermilk) है.
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ताजे मक्खन को कड़ाही में डालकर धीमी आंच पर गर्म करें. इसे तब तक पकाएं जब तक कि सुनहरी घी ऊपर न आ जाए और नीचे का ठोस हिस्सा हल्का भूरा न हो जाए. घी को हल्का ठंडा होने दें और फिर मलमल के कपड़े से छानकर कांच के जार में भर लें.
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इसमें मौजूद ब्यूटिरिक एसिड कब्ज को दूर करता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है. आयुर्वेद के अनुसार, यह 'ओज' बढ़ाता है जिससे याददाश्त और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है. मलाई वाले घी की तुलना में इसमें 'गुड कोलेस्ट्रॉल' ज्यादा होता है. यह विटामिन A, D, E और K का प्राकृतिक स्रोत है.
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