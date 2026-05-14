/Homemade Bilona Ghee: घर पर ऐसे बनाएं शुद्ध बिलोना घी, जानें मिट्टी के बर्तन और मथानी से बनाने की पारंपरिक विधि

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आजकल बाज़ार में मिलने वाला ज़्यादातर घी दूध की मलाई को सीधे उबालकर बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में इसे असली 'घी' नहीं माना गया है? हमारे पूर्वजों की सेहत का राज 'बिलोना घी' (Bilona Ghee) था, जिसे दही को मथकर तैयार किया जाता है. इसे 'वैदिक घी' भी कहते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.