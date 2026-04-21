/राजस्थान की भीषण गर्मी में भी जिंदगी गुलजार, आखिर कैसे? जान हो जाएंगे हैरान!

Rajasthan Unique Things: राजस्थान की गर्मी अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती है. बाड़मेर-चूरू में तापमान 45-50°C तक पहुंचता है. थार रेगिस्तान की वजह से गर्मी और तेज महसूस होती है. जलधारा, माउंट आबू और छाछ-मट्ठा जैसे तरीके लोगों को राहत देते हैं.
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राजस्थान की गर्मी सिर्फ तापमान बढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक अलग ही अनुभव लेकर आती है. यहां की धूप इतनी तेज होती है कि दिन निकलते ही हवा में गर्माहट महसूस होने लगती है. अप्रैल से जून के बीच हालात और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, जब पारा लगातार ऊपर चढ़ता है.
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राज्य के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और भी तीखी हो जाती है. बाड़मेर और चूरू जैसे शहर अक्सर देश के सबसे गर्म इलाकों में गिने जाते हैं. कई बार यहां तापमान 45°C से लेकर 50°C तक पहुंच जाता है. हालांकि यह आंकड़ा हर साल मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन इन जिलों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है.
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इस भीषण गर्मी के पीछे थार रेगिस्तान की बड़ी भूमिका होती है. रेत से भरी जमीन दिन के समय बहुत तेजी से गर्म हो जाती है. हवा में नमी कम होने के कारण यह गर्मी और भी ज्यादा तीखी महसूस होती है. दोपहर के समय बाहर निकलना जैसे किसी तंदूर के सामने खड़े होने जैसा अनुभव देता है.
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इसके बावजूद राजस्थान में गर्मी से राहत के कुछ दिलचस्प तरीके भी देखने को मिलते हैं. जयपुर में जे.एल.एन. मार्ग पर बनी ‘जलधारा’ ऐसी ही एक जगह है, जहां पानी को रिसाइकिल करके बहते हुए फव्वारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यह जगह गर्म मौसम में लोगों को ठंडी हवा और सुकून का एहसास कराती है.
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गर्मी के इस मौसम में लोगों की दिनचर्या और खान-पान भी बदल जाता है. छाछ, मट्ठा और प्याज का सेवन बढ़ जाता है, ताकि शरीर को ठंडक मिल सके. यह पारंपरिक तरीका आज भी राजस्थान के कई हिस्सों में अपनाया जाता है और गर्मी से राहत पाने में मदद करता है.
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आमतौर पर राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी अप्रैल से जून के बीच पड़ती है. खासकर मई और जून को सबसे कठिन महीने माना जाता है, जब दिन के समय धूप बेहद तेज होती है और लू चलने की संभावना भी बढ़ जाती है.
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लेकिन इस गर्म राज्य में राहत की जगहें भी मौजूद हैं. माउंट आबू जैसी पहाड़ी जगहें गर्मियों में ठंडी हवा और आरामदायक मौसम देती हैं. यही कारण है कि जब मैदानों में पारा चढ़ता है, तब लोग इन हिल स्टेशनों की ओर रुख करते हैं.