/राजस्थान की भीषण गर्मी में भी जिंदगी गुलजार, आखिर कैसे? जान हो जाएंगे हैरान!

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राज्य के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और भी तीखी हो जाती है. बाड़मेर और चूरू जैसे शहर अक्सर देश के सबसे गर्म इलाकों में गिने जाते हैं. कई बार यहां तापमान 45°C से लेकर 50°C तक पहुंच जाता है. हालांकि यह आंकड़ा हर साल मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन इन जिलों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है.