राजस्थान में खोजा गया छिपा हुआ सोना! बांसवाड़ा की जमीन से निकला करोड़ों का खजाना

Gold Reserve In Banswara: राजस्थान के बांसवाड़ा में तीन किलोमीटर क्षेत्र में तीसरी सोने की खदान मिली है. जमीन में सोना स्वर्ण अयस्क के रूप में अलग-अलग जगह पाया जाता है. खनन के लिए GPR और VLF तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 26, 2025, 03:41 PM IST | Updated: Sep 26, 2025, 03:41 PM IST
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लगभग तीन किलोमीटर क्षेत्र में सोने का नया खनिज क्षेत्र खोजा गया है. इससे पहले भी जगपुरा और भकिया में सोने की खदानें मिल चुकी हैं. यह अब इस क्षेत्र की तीसरी खदान है. नई खदान में खनन के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे. अनुमान है कि इस खदान से राज्य को अच्छी-खासी आमदनी होगी.
जमीन में सोने का पता लगाने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है. इसमें मुख्य रूप से दो तकनीकें इस्तेमाल होती हैं. पहली है ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार (GPR) तकनीक और दूसरी है वेरी लो फ्रीक्वेंसी (VLF) तकनीक.