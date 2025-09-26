राजस्थान में खोजा गया छिपा हुआ सोना! बांसवाड़ा की जमीन से निकला करोड़ों का खजाना

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लगभग तीन किलोमीटर क्षेत्र में सोने का नया खनिज क्षेत्र खोजा गया है. इससे पहले भी जगपुरा और भकिया में सोने की खदानें मिल चुकी हैं. यह अब इस क्षेत्र की तीसरी खदान है. नई खदान में खनन के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे. अनुमान है कि इस खदान से राज्य को अच्छी-खासी आमदनी होगी.