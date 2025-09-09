बाड़मेर में बारिश का कहर! डूबते गांव से भारतीय सेना ने निकाली 21 जिंदगियां - देखें फोटो
Barmer Rescue: बाड़मेर के दासुरिया गांव में मूसलाधार बारिश के बीच भारतीय सेना और SDRF ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. 7-8 सितंबर को रैप्टर ब्रिगेड की टीम ने महिलाओं व बच्चों सहित 21 ग्रामीणों को सुरक्षित बचाया. ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण हालात में सफल रहा.
Published: Sep 09, 2025, 05:43 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 05:43 PM IST
बाड़मेर में सेना का रेस्क्यू
बाड़मेर जिले के दासुरिया गांव में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए. पानी भरने से कई ग्रामीण गांव में ही फंस गए. इसी बीच भारतीय सेना ने मानवीयता का परिचय देते हुए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 21 ग्रामीणों की जान बचाई.
7 और 8 सितंबर को चला ऑपरेशन
यह रेस्क्यू ऑपरेशन 7 और 8 सितंबर को अंजाम दिया गया. इनमें महिलाओं और बच्चों सहित 21 ग्रामीण शामिल थे, जो लगातार बढ़ते पानी के बीच घिर गए थे. ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना की रैप्टर ब्रिगेड की एक इन्फेंट्री बटालियन की क्विक रिएक्शन टीम तुरंत सक्रिय हुई.