यह रेस्क्यू ऑपरेशन 7 और 8 सितंबर को अंजाम दिया गया. इनमें महिलाओं और बच्चों सहित 21 ग्रामीण शामिल थे, जो लगातार बढ़ते पानी के बीच घिर गए थे. ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना की रैप्टर ब्रिगेड की एक इन्फेंट्री बटालियन की क्विक रिएक्शन टीम तुरंत सक्रिय हुई.