Zee Rajasthan
mobile app

जगतपुरा के सीबीआई फाटक जाम से मिलेगी राहत, 95 करोड़ का फ्लाईओवर निर्माण हुआ शुरू

Rajasthan Government Project: जगतपुरा के सीबीआई फाटक जाम से जल्द राहत मिलने वाली है. जेडीए 95 करोड़ रुपये के फ्लाईओवर का निर्माण कर रहा है, 30% काम पूरा, जून 2027 तक पूरा होगा. 950 मीटर लंबा फ्लाईओवर ट्रैफिक सुगम और सुरक्षित बनाएगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Feb 15, 2026, 04:11 PM IST | Updated: Feb 15, 2026, 04:11 PM IST
1/7

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project1/7
जगतपुरा क्षेत्र के निवासियों को सीबीआई फाटक पर लगने वाले लगातार जाम से जल्द ही राहत मिलने वाली है. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से यहां 95 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. परियोजना का करीब 30 प्रतिशत से अधिक काम अब तक पूरा हो चुका है.
2/7

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project2/7
जेडीए अधिकारियों के अनुसार, लगभग 950 मीटर लंबा यह फ्लाईओवर आगरा रोड से जगतपुरा होते हुए टोंक रोड की ओर जाने वाले यातायात को सुगम बनाएगा. इसके बन जाने से क्षेत्र में भारी जाम और ट्रैफिक की समस्या में काफी कमी आएगी.