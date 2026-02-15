जगतपुरा के सीबीआई फाटक जाम से मिलेगी राहत, 95 करोड़ का फ्लाईओवर निर्माण हुआ शुरू

जगतपुरा क्षेत्र के निवासियों को सीबीआई फाटक पर लगने वाले लगातार जाम से जल्द ही राहत मिलने वाली है. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से यहां 95 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. परियोजना का करीब 30 प्रतिशत से अधिक काम अब तक पूरा हो चुका है.