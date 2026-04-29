/Rajasthan News: विदेशी भी खरीदने आते हैं जयपुर की ये चीजें, GI टैग से मिली है शाही पहचान

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जयपुर की ब्लू पॉटरी अपनी तरह की इकलौती कला है क्योंकि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता. बता दें कि यह फारसी-तुर्की शैली से प्रभावित है, जिसमें क्वार्ट्ज पत्थर, कांच और मुल्तानी मिट्टी का उपयोग किया जाता है. इसमें मुख्य रूप से कोबाल्ट ब्लू और सफेद रंगों का जादू दिखता है. पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न और फूलों के डिजाइन इसे शाही लुक देते हैं.