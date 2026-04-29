/Rajasthan News: विदेशी भी खरीदने आते हैं जयपुर की ये चीजें, GI टैग से मिली है शाही पहचान

Rajasthan Tourism: जयपुर की ब्लू पॉटरी और कुंदन ज्वेलरी शहर की सांस्कृतिक विरासत के अनमोल रत्न हैं. जहां ब्लू पॉटरी अपनी अनोखी बनावट और रंगों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं कुंदन ज्वेलरी अपने बारीक सोने और रत्न जड़ित काम के लिए पूरी दुनिया में सराही जाती है.
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राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे दुनिया 'गुलाबी नगरी' और 'भारत का पेरिस' के नाम से जानती है, केवल अपने किलों और महलों के लिए ही मशहूर नहीं है. यहां की गलियों में बसी 400 साल पुरानी कला-ब्लू पॉटरी और कुंदन ज्वेलरी- आज वैश्विक स्तर पर जयपुर की पहचान बन चुकी हैं.
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अगर आप जयपुर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां की हस्तशिल्प विरासत को करीब से देखना और खरीदना एक यादगार अनुभव होगा.
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जयपुर की ब्लू पॉटरी अपनी तरह की इकलौती कला है क्योंकि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता. बता दें कि यह फारसी-तुर्की शैली से प्रभावित है, जिसमें क्वार्ट्ज पत्थर, कांच और मुल्तानी मिट्टी का उपयोग किया जाता है. इसमें मुख्य रूप से कोबाल्ट ब्लू और सफेद रंगों का जादू दिखता है. पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न और फूलों के डिजाइन इसे शाही लुक देते हैं.
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1950 के दशक में प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को पुनर्जीवित किया था, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. आज इसे GI टैग प्राप्त है, जो इसकी मौलिकता की गारंटी है. ब्लू पॉटरी के खूबसूरत वास , कोस्टर, सिरेमिक बर्तन और वॉल प्लेट्स घर की सजावट के लिए बेहतरीन हैं.
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राजसी ठाट-बाट का अहसास कराने वाली कुंदन ज्वेलरी जयपुर की जान है.बता दें कि कुंदन सोने की पतली पन्नों के बीच कीमती रत्नों को जड़ने की एक प्राचीन तकनीक है. जयपुर में इसे अक्सर मीनाकारी और पोल्की के काम के साथ मिलाकर बनाया जाता है.
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यदि आप बेहतरीन और असली कुंदन ज्वेलरी की तलाश में हैं, तो जयपुर का जौहरी बाजार पूरी दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. शादी-ब्याह और त्योहारों के लिए जयपुर का कुंदन अब लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी धूम मचा रहा है.
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जयपुर के बाजार न केवल खूबसूरत हैं, बल्कि यहां चीजें काफी किफायती दामों पर मिल सकती हैं. बस आपको एक बात का ध्यान रखना है- मोलभाव . सही जानकारी और थोड़ी सी मोलभाव करने की कला आपको बेहतरीन क्वालिटी के हैंडीक्राफ्ट कम रेट में दिला सकती है.