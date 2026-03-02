सोने का आज ढल गया सूरज, क्या चांदी चमक के साथ 3 लाख होगी पार? जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

आज जयपुर सराफा बाजार में चांदी 3,000 रुपये प्रति किलो महंगी हुई. इसके बाद चांदी का भाव 2,98,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. चांदी में यह तेजी निवेशकों और खरीदारों का ध्यान खींच रही है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के दामों में हलचल बनी हुई थी और आज यह तेजी और स्पष्ट हो गई.