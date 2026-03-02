Zee Rajasthan
सोने का आज ढल गया सूरज, क्या चांदी चमक के साथ 3 लाख होगी पार? जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

Jaipur Gold Silver Rate: जयपुर सराफा बाजार में 2 मार्च 2026 को चांदी 3,000 रु महंगी होकर 2,98,000 रु/किलो और शुद्ध सोना 1,000 रु सस्ता होकर 1,71,000 रु/10 ग्राम रहा. जेवरात सोना 1,60,000 रु/10 ग्राम, भाव जयपुर ट्रेडर्स कमेटी ने जारी किए.

Published:Mar 02, 2026, 06:12 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 06:12 PM IST
Jaipur Gold Silver Rate

2 मार्च 2026 को राजस्थान के सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव फिर से चर्चा में रहे. आज चांदी में बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि सोने के दाम में मामूली गिरावट रही. सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों और कारोबारियों के बीच नए भाव को लेकर बातचीत चलती रही.
Jaipur Gold Silver Rate

आज जयपुर सराफा बाजार में चांदी 3,000 रुपये प्रति किलो महंगी हुई. इसके बाद चांदी का भाव 2,98,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. चांदी में यह तेजी निवेशकों और खरीदारों का ध्यान खींच रही है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के दामों में हलचल बनी हुई थी और आज यह तेजी और स्पष्ट हो गई.