जयपुर सराफा बाजार में सोना बना दर्शक, चांदी बनी स्टार! जानें आज के ताजा रेट

27 फरवरी 2026 को राजस्थान के सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव फिर चर्चा में रहे. आज चांदी में बड़ी तेजी देखने को मिली, जबकि सोने के दाम स्थिर रहे. सुबह से ही बाजार में नए भाव को लेकर कारोबारियों और ग्राहकों के बीच बातचीत चलती रही.