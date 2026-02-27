Zee Rajasthan
mobile app

जयपुर सराफा बाजार में सोना बना दर्शक, चांदी बनी स्टार! जानें आज के ताजा रेट

Jaipur Gold Silver Rate: जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी 2,000 रुपये महंगी होकर 2,75,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई. शुद्ध सोना 1,63,500 रुपये और जेवरात सोना 1,52,900 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा. भाव जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने जारी किए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Feb 27, 2026, 07:11 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 07:11 PM IST
1/7

Jaipur Gold SIlver Rate

Jaipur Gold SIlver Rate1/7
27 फरवरी 2026 को राजस्थान के सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव फिर चर्चा में रहे. आज चांदी में बड़ी तेजी देखने को मिली, जबकि सोने के दाम स्थिर रहे. सुबह से ही बाजार में नए भाव को लेकर कारोबारियों और ग्राहकों के बीच बातचीत चलती रही.
2/7

Jaipur Gold SIlver Rate

Jaipur Gold SIlver Rate2/7
आज जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2,000 रुपये महंगी रही. इसके बाद चांदी का भाव 2,75,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. चांदी की इस तेजी ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. पिछले कुछ दिनों से दामों में हलचल बनी हुई है.