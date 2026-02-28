रॉकेट की स्पीड से उछले सोने-चांदी के भाव! लोगों की बढ़ी चिंता, कैसे होगी ढूंढ रस्म पूरी?

आज जयपुर सराफा बाजार में चांदी 20,000 रुपये प्रति किलो महंगी रही. इसके बाद चांदी का भाव 2,95,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. चांदी की इस तेजी ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. पिछले कुछ दिनों से चांदी में हलचल बनी हुई थी, और आज यह तेजी और स्पष्ट हो गई.