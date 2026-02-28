Zee Rajasthan
रॉकेट की स्पीड से उछले सोने-चांदी के भाव! लोगों की बढ़ी चिंता, कैसे होगी ढूंढ रस्म पूरी?

Jaipur Gold Silver Rate: 28 फरवरी 2026 को जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2,95,000 रु/किलो और शुद्ध सोना 1,72,000 रु/10 ग्राम पर स्थिर रहा. चांदी में तेजी, सोने में स्थिरता. होली के नजदीक 'ढूंढ' उत्सव से भी बाजार में हलचल बढ़ी.

Published:Feb 28, 2026, 05:33 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 05:33 PM IST
Jaipur Gold Silver Rate

28 फरवरी 2026 को राजस्थान के सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव फिर चर्चा में रहे. आज चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जबकि सोने के दाम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. सुबह से ही बाजार में नए भाव को लेकर ग्राहकों और कारोबारियों के बीच बातचीत जारी रही.
Jaipur Gold Silver Rate

आज जयपुर सराफा बाजार में चांदी 20,000 रुपये प्रति किलो महंगी रही. इसके बाद चांदी का भाव 2,95,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. चांदी की इस तेजी ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. पिछले कुछ दिनों से चांदी में हलचल बनी हुई थी, और आज यह तेजी और स्पष्ट हो गई.