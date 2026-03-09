जयपुर में फिर लुढ़क गए सोने-चांदी के रेट, जानें क्या हैं आज के लेटेस्ट भाव

आज चांदी के दाम में गिरावट नहीं बल्कि तेजी देखने को मिली. चांदी के भाव में 4,500 रुपये की गिरावट हुई और आज यह 269,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. निवेशकों और खरीदारों की नजर इस तेजी पर बनी रही. पिछले कुछ दिनों से चांदी के भाव में हलचल बनी हुई थी और आज यह स्पष्ट रूप से बढ़ गई.