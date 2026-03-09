जयपुर में फिर लुढ़क गए सोने-चांदी के रेट, जानें क्या हैं आज के लेटेस्ट भाव
Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान के सराफा बाजार में आज चांदी सस्ती होकर 2,69,500 रु प्रति किलो और शुद्ध सोना 1,64,000 रु प्रति दस ग्राम पर रहा. जेवरात सोना 1,53,400 रु प्रति दस ग्राम में ट्रेड हुआ. बाजार में सोने-चांदी में गिरावट देखी गई.
Published:Mar 09, 2026, 06:37 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 06:37 PM IST
1/7
Jaipur Gold Silver Rate Today
1/7
9 मार्च 2026 को राजस्थान के सराफा बाजार में आज सोना और चांदी के दाम फिर से चर्चा में रहे. जयपुर सराफा बाजार में सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों और व्यापारियों के बीच नए भाव को लेकर हलचल रही.
2/7
Jaipur Gold Silver Rate Today
2/7
आज चांदी के दाम में गिरावट नहीं बल्कि तेजी देखने को मिली. चांदी के भाव में 4,500 रुपये की गिरावट हुई और आज यह 269,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. निवेशकों और खरीदारों की नजर इस तेजी पर बनी रही. पिछले कुछ दिनों से चांदी के भाव में हलचल बनी हुई थी और आज यह स्पष्ट रूप से बढ़ गई.