मुंबई के झवेरी मार्केट से कम नहीं है जयपुर का जौहरी बाजार! शॉपिंग करने के लिए है बेस्ट जगह

मुंबई के दक्षिणी हिस्से में स्थित झवेरी बाज़ार देश का सबसे बड़ा आभूषण बाज़ार माना जाता है. यह भुलेश्वर क्षेत्र में स्थित है और यहाँ सैकड़ों दुकानें चमकते रत्नों और सोने-चांदी के गहनों से सजी रहती हैं. कहा जाता है कि यह बाज़ार करीब 300 साल पुराना है और ब्रिटिश काल से ही आभूषण व्यापार का केंद्र रहा है. यहाँ न केवल खुदरा बल्कि थोक व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता है.