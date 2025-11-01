Zee Rajasthan
मुंबई के झवेरी मार्केट से कम नहीं है जयपुर का जौहरी बाजार! शॉपिंग करने के लिए है बेस्ट जगह

Jaipur Johari Market: मुंबई का झवेरी बाज़ार भारत का सबसे बड़ा और 300 साल पुराना आभूषण केंद्र है, जबकि जयपुर का जौहरी मार्केट मीनाकारी गहनों और पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है. दोनों बाज़ार भारतीय कारीगरी, संस्कृति और विरासत के चमकते प्रतीक हैं.

Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Nov 01, 2025, 06:07 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 06:07 PM IST
भारत अपनी पारंपरिक कला, आभूषणों और रंगीन बाज़ारों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. देश में कई ऐसे बाज़ार हैं जो न केवल व्यापार के केंद्र हैं, बल्कि इतिहास और संस्कृति की धरोहर भी हैं. इनमें से दो प्रमुख नाम हैं. मुंबई का झवेरी बाज़ार और जयपुर का जौहरी मार्केट. दोनों ही स्थान भारतीय आभूषण कारीगरी की पहचान बन चुके हैं.
मुंबई के दक्षिणी हिस्से में स्थित झवेरी बाज़ार देश का सबसे बड़ा आभूषण बाज़ार माना जाता है. यह भुलेश्वर क्षेत्र में स्थित है और यहाँ सैकड़ों दुकानें चमकते रत्नों और सोने-चांदी के गहनों से सजी रहती हैं. कहा जाता है कि यह बाज़ार करीब 300 साल पुराना है और ब्रिटिश काल से ही आभूषण व्यापार का केंद्र रहा है. यहाँ न केवल खुदरा बल्कि थोक व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता है.