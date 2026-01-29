Zee Rajasthan
मेट्रो फेज 2 से इन इलाकों को होगा फायदा, करोड़पति होने के साथ जाम से मिलेगा छुटकारा!

Jaipur Metro Phase 2: जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. डीपीआर को मंजूरी मिल गई है और केंद्र से अंतिम स्वीकृति का इंतजार है. फरवरी में पीएम मोदी शिलान्यास कर सकते हैं. 42.8 किमी लंबे रूट से ट्रैफिक समस्या में राहत मिलेगी.

Published: Jan 29, 2026, 10:17 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 10:17 PM IST
Jaipur Metro Phase 2

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जयपुर को एक बड़ी सौगात दे सकते हैं. जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण यानी फेज-2 को लेकर लंबे समय से चल रही तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं. वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसके शिलान्यास का कार्यक्रम तय किया जाएगा. संभावना है कि फरवरी माह में प्रधानमंत्री स्वयं जयपुर मेट्रो फेज-2 का उद्घाटन कर सकते हैं.
Jaipur Metro Phase 2

राजस्थान में विकास की रफ्तार इन दिनों तेज होती नजर आ रही है. राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के साथ ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसी कड़ी में जयपुर मेट्रो फेज-2 को भी हरी झंडी मिलने वाली है. इससे पहले जनवरी 2026 में बाड़मेर के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के लोकार्पण की भी संभावना जताई जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी अंजाम दे सकते हैं.