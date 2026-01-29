मेट्रो फेज 2 से इन इलाकों को होगा फायदा, करोड़पति होने के साथ जाम से मिलेगा छुटकारा!

राजस्थान में विकास की रफ्तार इन दिनों तेज होती नजर आ रही है. राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के साथ ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसी कड़ी में जयपुर मेट्रो फेज-2 को भी हरी झंडी मिलने वाली है. इससे पहले जनवरी 2026 में बाड़मेर के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के लोकार्पण की भी संभावना जताई जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी अंजाम दे सकते हैं.