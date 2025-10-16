Zee Rajasthan
दिवाली से पहले राजस्थान का एक गांव ऐसा भी… जहां मातम छाया, 4 जिंदगियां बस आग में राख!

Jaisalmer Bus Accident: जैसलमेर बस अग्निकांड में सेतरावा के लवारन गांव का परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ. महेंद्र मेघवाल, उनकी पत्नी और तीन बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा. प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर जुटी, हादसे की जांच जारी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 16, 2025, 06:22 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 06:22 PM IST
जैसलमेर बस अग्निकांड की दर्दनाक खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. इस हादसे में सेतरावा के निकटवर्ती लवारन गांव का एक ही परिवार खत्म हो गया. गांव का हर घर मातम में डूबा है. मृतक महेंद्र मेघवाल, उनकी पत्नी और दो बेटियों व एक बेटे की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.
जानकारी के अनुसार, जैसलमेर में हुए इस भीषण बस हादसे में आग लगने के बाद कई यात्री झुलस गए. बस में सवार लोग अपने-अपने घर लौट रहे थे, तभी अचानक बस में आग भड़क उठी. देखते ही देखते लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. जब तक बचाव कार्य शुरू हुआ, कई जिंदगियां राख हो चुकी थीं.