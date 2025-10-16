दिवाली से पहले राजस्थान का एक गांव ऐसा भी… जहां मातम छाया, 4 जिंदगियां बस आग में राख!
Jaisalmer Bus Accident: जैसलमेर बस अग्निकांड में सेतरावा के लवारन गांव का परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ. महेंद्र मेघवाल, उनकी पत्नी और तीन बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा. प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर जुटी, हादसे की जांच जारी.
Published: Oct 16, 2025, 06:22 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 06:22 PM IST
1/6
Jaisalmer Bus Accident
1/6
जैसलमेर बस अग्निकांड की दर्दनाक खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. इस हादसे में सेतरावा के निकटवर्ती लवारन गांव का एक ही परिवार खत्म हो गया. गांव का हर घर मातम में डूबा है. मृतक महेंद्र मेघवाल, उनकी पत्नी और दो बेटियों व एक बेटे की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.
2/6
Jaisalmer Bus Accident
2/6
जानकारी के अनुसार, जैसलमेर में हुए इस भीषण बस हादसे में आग लगने के बाद कई यात्री झुलस गए. बस में सवार लोग अपने-अपने घर लौट रहे थे, तभी अचानक बस में आग भड़क उठी. देखते ही देखते लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. जब तक बचाव कार्य शुरू हुआ, कई जिंदगियां राख हो चुकी थीं.