दिवाली से पहले राजस्थान का एक गांव ऐसा भी… जहां मातम छाया, 4 जिंदगियां बस आग में राख!

जानकारी के अनुसार, जैसलमेर में हुए इस भीषण बस हादसे में आग लगने के बाद कई यात्री झुलस गए. बस में सवार लोग अपने-अपने घर लौट रहे थे, तभी अचानक बस में आग भड़क उठी. देखते ही देखते लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. जब तक बचाव कार्य शुरू हुआ, कई जिंदगियां राख हो चुकी थीं.