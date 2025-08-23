Zee Rajasthan
खुले आसमान और टेंट में बिताएं रेगिस्तान की रात, यही है जैसलमेर का असली जादू!

Jaisalmer Tourist Places: जैसलमेर का नाइट स्टे अनुभव हर पर्यटक के लिए जादुई है. टेंट में ठहरना, खुले आसमान तले तारों को निहारते हुए नींद लेना और रेगिस्तान की ठंडी हवाओं का आनंद लेना यात्रियों को जीवनभर याद रहने वाला रोमांचक अहसास देता है.

Published: Aug 23, 2025, 18:47 IST
थार की सुनहरी नगरी

राजस्थान का नाम लेते ही आंखों के सामने रेगिस्तान की सुनहरी रेत और राजसी विरासत की तस्वीर उभर आती है. इन्हीं में सबसे खास है जैसलमेर, जिसे “सोनार किला” और “गोल्डन सिटी” के नाम से जाना जाता है. यह शहर न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए मशहूर है बल्कि यहां की संस्कृति, हवेलियां और रेगिस्तानी जीवनशैली पर्यटकों को अनोखा अनुभव कराती है.
सोनार किला (जैसलमेर फोर्ट)

जैसलमेर की पहचान है 12वीं शताब्दी में बना सोनार किला. पीले पत्थरों से बने इस किले की दीवारें सूरज की किरणों में सोने सी चमकती हैं. यह दुनिया के कुछ चुनिंदा “लिविंग फोर्ट्स” में से एक है जहां आज भी लोग रहते हैं. किले के अंदर मंदिर, हवेलियाँ और संकरी गलियां घूमने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं.