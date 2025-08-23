खुले आसमान और टेंट में बिताएं रेगिस्तान की रात, यही है जैसलमेर का असली जादू!
Jaisalmer Tourist Places: जैसलमेर का नाइट स्टे अनुभव हर पर्यटक के लिए जादुई है. टेंट में ठहरना, खुले आसमान तले तारों को निहारते हुए नींद लेना और रेगिस्तान की ठंडी हवाओं का आनंद लेना यात्रियों को जीवनभर याद रहने वाला रोमांचक अहसास देता है.
Published: Aug 23, 2025, 18:47 IST | Updated: Aug 23, 2025, 18:47 IST
1/6
थार की सुनहरी नगरी
1/6
राजस्थान का नाम लेते ही आंखों के सामने रेगिस्तान की सुनहरी रेत और राजसी विरासत की तस्वीर उभर आती है. इन्हीं में सबसे खास है जैसलमेर, जिसे “सोनार किला” और “गोल्डन सिटी” के नाम से जाना जाता है. यह शहर न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए मशहूर है बल्कि यहां की संस्कृति, हवेलियां और रेगिस्तानी जीवनशैली पर्यटकों को अनोखा अनुभव कराती है.
2/6
सोनार किला (जैसलमेर फोर्ट)
2/6
जैसलमेर की पहचान है 12वीं शताब्दी में बना सोनार किला. पीले पत्थरों से बने इस किले की दीवारें सूरज की किरणों में सोने सी चमकती हैं. यह दुनिया के कुछ चुनिंदा “लिविंग फोर्ट्स” में से एक है जहां आज भी लोग रहते हैं. किले के अंदर मंदिर, हवेलियाँ और संकरी गलियां घूमने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं.