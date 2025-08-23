खुले आसमान और टेंट में बिताएं रेगिस्तान की रात, यही है जैसलमेर का असली जादू!

राजस्थान का नाम लेते ही आंखों के सामने रेगिस्तान की सुनहरी रेत और राजसी विरासत की तस्वीर उभर आती है. इन्हीं में सबसे खास है जैसलमेर, जिसे “सोनार किला” और “गोल्डन सिटी” के नाम से जाना जाता है. यह शहर न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए मशहूर है बल्कि यहां की संस्कृति, हवेलियां और रेगिस्तानी जीवनशैली पर्यटकों को अनोखा अनुभव कराती है.