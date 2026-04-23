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Photos: राजस्थान में यहां होता है सबसे ज्यादा ईसबगोल, पेट की सेहत से है कनेक्शन

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 23, 2026, 10:38 AM|Updated: Apr 23, 2026, 11:07 AM

Rajasthan News: राजस्थान का जालोर जिला ईसबगोल (घोड़ा जीरा) के उत्पादन में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. यहां की मिट्टी और जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम है. पेट की बीमारियों के लिए पारंपरिक इलाज माना जाने वाला यह ईसबगोल आज अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है.

Jalore Isabgol 'Ghoda Jeera'1/7
राजस्थान का जालोर जिला केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत और ग्रेनाइट के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसी अनूठी कृषि उपज के लिए भी प्रसिद्ध है जिसे 'घोड़ा जीरा' कहा जाता है. हम बात कर रहे हैं ईसबगोल (Psyllium Husk) की, जो आज अपनी औषधीय गुणवत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर जालोर की पहचान बन चुका है.
Jalore Isabgol 'Ghoda Jeera'2/7
स्थानीय भाषा में ईसबगोल को 'घोड़ा जीरा' कहा जाता है क्योंकि इसके बीजों की आकृति काफी हद तक जीरे जैसी होती है. यह जालोर की रेतीली और दोमट मिट्टी में उगने वाला एक ऐसा 'सुपरफूड' है, जिसकी सुगंध और चमक विदेशों तक मशहूर है.
Jalore Isabgol 'Ghoda Jeera'3/7
जालोर जिला ईसबगोल की खेती में न केवल राजस्थान में अग्रणी है, बल्कि दुनिया के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है. यहां की कम नमी वाली हवाएं, ठंडी सुबह और दोमट मिट्टी इस फसल के लिए वरदान साबित होती हैं.
Jalore Isabgol 'Ghoda Jeera'4/7
अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में जालोर के ईसबगोल की भारी मांग है. इसे एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में देखा जाता है, जो स्थानीय किसानों की आय का मुख्य स्रोत है.
Jalore Isabgol 'Ghoda Jeera'5/7
ईसबगोल को पेट की बीमारियों के लिए पारंपरिक इलाज माना जाता है. यह पाचन तंत्र को सुधारने, कब्ज से राहत दिलाने और पेट की गर्मी शांत करने का सबसे प्राकृतिक उपाय है.
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आयुर्वेद से लेकर आधुनिक चिकित्सा तक, हर जगह जालोर के इस 'सफेद सोने' का लोहा माना जाता है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा/घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लिया करें. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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