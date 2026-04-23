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राजस्थान का जालोर जिला केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत और ग्रेनाइट के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसी अनूठी कृषि उपज के लिए भी प्रसिद्ध है जिसे 'घोड़ा जीरा' कहा जाता है. हम बात कर रहे हैं ईसबगोल (Psyllium Husk) की, जो आज अपनी औषधीय गुणवत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर जालोर की पहचान बन चुका है.