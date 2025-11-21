16 गांवों के किसानों की चिंता खत्म, राजस्थान के इस बांध की नहरों में आया पानी, खेतों में होगी अमृत सिंचाई!

Published: Nov 21, 2025, 05:37 AM IST | Updated: Nov 21, 2025, 05:37 AM IST
Dausa Jhilmili Dam
दौसा जिले के नांगल राजावतान उपखंड अधिकारी कार्यालय में 21 नवंबर को झिलमिली बांध जल वितरण कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुबह 11 बजे बांध की मुख्य नहर और चार माइनर नहरें खोली जाएंगी. इस कार्रवाई से जिले के 16 गांवों में लगभग 944 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा.
बैठक में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही. एसडीओ यशवंत मीना ने बैठक की अध्यक्षता की, जबकि प्रधान दिनेश कुमार बारवाल, तहसीलदार मनोज कुमार, बीडीओ कजोड़मल मीना, जल संसाधन विभाग की एईएन रेखा मीना और जेईएन मनीष कुमार सहित विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. जल वितरण कमेटी के अध्यक्ष धर्मसिंह ने भी बैठक में भाग लिया.