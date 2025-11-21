16 गांवों के किसानों की चिंता खत्म, राजस्थान के इस बांध की नहरों में आया पानी, खेतों में होगी अमृत सिंचाई!

दौसा जिले के नांगल राजावतान उपखंड अधिकारी कार्यालय में 21 नवंबर को झिलमिली बांध जल वितरण कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुबह 11 बजे बांध की मुख्य नहर और चार माइनर नहरें खोली जाएंगी. इस कार्रवाई से जिले के 16 गांवों में लगभग 944 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा.