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जोधपुर वालों की मौज! अब ट्रेन में सीट के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, मिला वंदे भारत का तोहफा

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 22, 2026, 08:13 PM|Updated: May 22, 2026, 08:13 PM

Jodhpur Delhi Vande Bharat: रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच 8 से बढ़ाकर 20 कर दिए हैं. इससे सीटें ढाई गुना बढ़ेंगी. ट्रेन 22 मई 2026 को उद्घाटन स्पेशल के रूप में चली और 24 मई से नियमित सेवा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी.

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Jodhpur Delhi Vande Bharat

रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत देते हुए जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कोचों की संख्या बढ़ा दी है. अब यह ट्रेन पहले की तरह 8 डिब्बों में नहीं चलेगी, बल्कि इसे बढ़ाकर सीधे 20 कोच कर दिया गया है. यानी अब यात्रियों को पहले के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा सीटें मिलेंगी और रिजर्वेशन भी आसानी से मिल सकेगा.
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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के मुताबिक, इस अपग्रेडेड 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत एक तरफा उद्घाटन स्पेशल सेवा के तौर पर की जा रही है. यह बदलाव यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग और बेहतर सुविधा को देखते हुए किया गया है.
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गाड़ी संख्या 04871, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट उद्घाटन स्पेशल आज यानी 22 मई 2026 को जोधपुर से दोपहर 12:30 बजे रवाना हुई. यह ट्रेन शाम 5:10 बजे जयपुर स्टेशन पर पहुंची और यहां 5 मिनट रुकने के बाद 5:15 बजे आगे रवाना हो गई.
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इसके बाद यह ट्रेन रात 10:20 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी. पूरे रूट में इस ट्रेन का सफर काफी तेज और आरामदायक रहेगा, जिससे यात्रियों को कम समय में बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा.
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इस उद्घाटन स्पेशल ट्रेन का ठहराव कई अहम स्टेशनों पर रखा गया है. इसमें मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अलवर, रेवाड़ी और गुड़गांव जैसे स्टेशन शामिल हैं. इन स्टेशनों पर रुकने से राजस्थान और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा.
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खासतौर पर जयपुर, अलवर और रेवाड़ी जैसे बड़े शहरों के यात्रियों के लिए यह सुविधा काफी राहत देने वाली है. अब उन्हें तेज, आरामदायक और बेहतर कनेक्टिविटी वाली ट्रेन सेवा मिल सकेगी.
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नई व्यवस्था के तहत इस वंदे भारत ट्रेन का कोच कंपोजिशन भी पूरी तरह बदल दिया गया है. अब इसमें कुल 20 कोच होंगे, जिनमें 2 एक्जीक्यूटिव चेयरकार, 16 एसी चेयरकार और 2 ड्राइवर पावर कार शामिल हैं. इससे सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा और यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सफर मिलेगा.
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रेलवे ने बताया है कि उद्घाटन स्पेशल के बाद इस ट्रेन की नियमित सेवा 24 मई 2026 से शुरू हो जाएगी. इसके बाद यह ट्रेन अपने नए नंबर 26481/26482 के साथ रोजाना 20 कोचों में चलेगी. इस नई सुविधा से जोधपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर व्यापारी, नौकरीपेशा लोग और पर्यटक अब ज्यादा आसानी से कन्फर्म सीट के साथ आरामदायक सफर कर सकेंगे.
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