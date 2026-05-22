/जोधपुर वालों की मौज! अब ट्रेन में सीट के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, मिला वंदे भारत का तोहफा

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Jodhpur Delhi Vande Bharat रेलवे ने बताया है कि उद्घाटन स्पेशल के बाद इस ट्रेन की नियमित सेवा 24 मई 2026 से शुरू हो जाएगी. इसके बाद यह ट्रेन अपने नए नंबर 26481/26482 के साथ रोजाना 20 कोचों में चलेगी. इस नई सुविधा से जोधपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर व्यापारी, नौकरीपेशा लोग और पर्यटक अब ज्यादा आसानी से कन्फर्म सीट के साथ आरामदायक सफर कर सकेंगे.