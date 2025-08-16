मौत की नदी! जोजरी में बह रहा है जहर, क्या हनुमान बेनीवाल की रैली का होगा असर?
Jajori River Protest: राजस्थान की जोजरी नदी, लूनी की सबसे लंबी सहायक, आज औद्योगिक व घरेलू कचरे से बुरी तरह प्रदूषित है. इसे बचाने के लिए डोली में “जोजरी बचाओ आंदोलन” चल रहा है. 17 अगस्त को महारैली होगी, जिसमें RLP नेता हनुमान बेनीवाल भी शामिल होंगे.
जीवनदायिनी नदियां
राजस्थान की धरती पर कई नदियां जीवनदायिनी मानी जाती हैं. इन्हीं में से एक है जोजरी नदी (जिसे जाजोरी नदी भी कहा जाता है). यह नागौर जिले के पुन्दलू गांव की पहाड़ियों से निकलकर जोधपुर से गुजरती हुई दक्षिण-पश्चिम में बालोतरा तक पहुंचती है और अंत में मजल धूधाड़ा के पास लूनी नदी में मिल जाती है. खास बात यह है कि जोजरी, लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है.
नदी के प्रदूषण के कारण
जोजरी नदी की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है. कभी जीवनदायिनी मानी जाने वाली यह नदी आज प्रदूषण और गंदगी की मार झेल रही है. जोधपुर, पाली और बालोतरा की फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले रसायन और भारी धातुएं सीधे नदी में छोड़ी जाती हैं. आसपास की बस्तियों का प्लास्टिक और घरेलू कचरा भी इसमें डाला जाता है. वहीं खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक पानी को और दूषित कर रहे हैं. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों का सीवेज बिना किसी उपचार के नदी में मिल जाने से स्थिति और बिगड़ गई है.