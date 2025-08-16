मौत की नदी! जोजरी में बह रहा है जहर, क्या हनुमान बेनीवाल की रैली का होगा असर?

जोजरी नदी की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है. कभी जीवनदायिनी मानी जाने वाली यह नदी आज प्रदूषण और गंदगी की मार झेल रही है. जोधपुर, पाली और बालोतरा की फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले रसायन और भारी धातुएं सीधे नदी में छोड़ी जाती हैं. आसपास की बस्तियों का प्लास्टिक और घरेलू कचरा भी इसमें डाला जाता है. वहीं खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक पानी को और दूषित कर रहे हैं. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों का सीवेज बिना किसी उपचार के नदी में मिल जाने से स्थिति और बिगड़ गई है.