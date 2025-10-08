सोलह श्रृंगार से सजीं अटरू की गलियां, करवा चौथ की खरीदारी ने बढ़ाया बाजार की रौनक

अमर सुहाग और प्रेम के प्रतीक पर्व करवा चौथ (जो इस बार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा) की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. बारां जिले के अटरू के बाजारों में इस त्योहारी सीजन के चलते भारी रौनक छाई हुई है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं. हालांकि, सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से ग्रामीण सीमित साधनों के बावजूद अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं.