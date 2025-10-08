Zee Rajasthan
सोलह श्रृंगार से सजीं अटरू की गलियां, करवा चौथ की खरीदारी ने बढ़ाया बाजार की रौनक

Baran News: बारां के अटरू में करवा चौथ की रौनक है. अतिवृष्टि से नुकसान के बावजूद, महिलाएं सोलह श्रृंगार और पूजा सामग्री खरीद रही हैं. स्टील करवे ₹250 तक बिक रहे हैं. बाजारों में उत्साह है और छोटे व्यापारी भी सामान बेच रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 08, 2025, 01:23 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 01:23 PM IST
करवा चौथ 2025

अमर सुहाग और प्रेम के प्रतीक पर्व करवा चौथ (जो इस बार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा) की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. बारां जिले के अटरू के बाजारों में इस त्योहारी सीजन के चलते भारी रौनक छाई हुई है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं. हालांकि, सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से ग्रामीण सीमित साधनों के बावजूद अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं.
बाजारों में रौनक और खरीदारी

करवा चौथ की तैयारियों को लेकर अटरू के बाजारों में जबरदस्त रौनक है. महिलाएं पर्व के लिए जरूरी सोलह श्रृंगार और पूजा सामग्री की खरीदारी में जुट गई हैं, जिससे व्यापार में अच्छी वृद्धि की संभावना है.