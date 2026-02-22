Khatushyamji Mela: रींगस से खाटू तक 17 KM लंबा पैदल कॉरिडोर की व्यवस्था, VIP दर्शन पूरी तरह बंद
Rajasthan News: सीकर में खाटूश्यामजी का लक्खी मेला शुरू हो गया है, जो 28 फरवरी तक चलेगा. प्रशासन ने 30 लाख श्रद्धालुओं की संभावना को देखते हुए 7500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं. रींगस-खाटू मार्ग नो-व्हीकल जोन रहेगा और दर्शन 24 घंटे खुले रहेंगे.
Published:Feb 22, 2026, 09:55 AM IST | Updated:Feb 22, 2026, 10:14 AM IST
राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटूश्यामजी में आज से आस्था का महाकुंभ यानी प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्खी मेला विधिवत शुरू हो गया है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु हाथों में रंग-बिरंगे निशान थामे, जय श्री श्याम के जयकारों के साथ बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं. इस बार मेले में सुरक्षा और आधुनिक तकनीक का ऐसा तालमेल बिठाया गया है कि भक्तों को सुगम दर्शन मिल सकें.
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी और प्रशासन ने बड़े फैसले लिए हैं. आज से 28 फरवरी तक बाबा श्याम के पट 24 घंटे खुले रहेंगे, ताकि कोई भी भक्त दर्शन से वंचित न रहे.