Khatushyamji Mela: रींगस से खाटू तक 17 KM लंबा पैदल कॉरिडोर की व्यवस्था, VIP दर्शन पूरी तरह बंद

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटूश्यामजी में आज से आस्था का महाकुंभ यानी प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्खी मेला विधिवत शुरू हो गया है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु हाथों में रंग-बिरंगे निशान थामे, जय श्री श्याम के जयकारों के साथ बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं. इस बार मेले में सुरक्षा और आधुनिक तकनीक का ऐसा तालमेल बिठाया गया है कि भक्तों को सुगम दर्शन मिल सकें.