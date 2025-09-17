Zee Rajasthan
राजस्थान का वो गांव, जहां नहीं लगता है कोई दरवाजा! रहस्य जान चौंक जाएंगे आप

Rajasthan Ghost Stories: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का सारण का खेड़ा गांव 250 साल से अनोखी परंपरा निभा रहा है. यहां मुख्य दरवाजों पर ताला नहीं होता, फिर भी चोरी की कोई घटना नहीं हुई. यह भरोसा, ईमानदारी और सामाजिक आशीर्वाद का प्रतीक है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 17, 2025, 05:46 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 05:46 PM IST
अनोखी परंपरा

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ क्षेत्र का सारण का खेड़ा गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. यहां के अधिकांश घरों के मुख्य दरवाजे पर ताला या दरवाजा नहीं होता, जो सुनने में बहुत अजीब लगता है.
250 साल पुरानी परंपरा

इस अनोखी प्रथा का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है. ग्रामीणों का मानना है कि यह परंपरा गांव वालों के लिए एक प्रकार का आशीर्वाद है. कहते हैं, जो लोग इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ता है.