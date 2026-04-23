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सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म, राजस्थान में अब एक क्लिक में मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 23, 2026, 04:47 PM|Updated: Apr 23, 2026, 04:47 PM

Online Marriage Certificate Rajasthan: शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी दस्तावेज है. अब आधार कार्ड की मदद से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फीस जमा और वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है.

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शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अक्सर लोगों के लिए झंझट भरा काम लगता है. वकीलों की फीस और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के डर से कई लोग इसे टालते रहते हैं. लेकिन यह एक जरूरी दस्तावेज है, जिसके बिना कई सरकारी काम अटक सकते हैं. अब डिजिटल सुविधा के कारण आप घर बैठे ही आधार कार्ड की मदद से इसे आसानी से बनवा सकते हैं.
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कई लोग ऑनलाइन लंबा फॉर्म भरने से भी बचते हैं, इसलिए आवेदन नहीं करते. लेकिन अब ज्यादातर राज्यों के पोर्टल पर आधार से जानकारी अपने आप भरने का विकल्प मिल जाता है. इससे आपको कम जानकारी डालनी पड़ती है और आवेदन प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है.
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ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है. इसमें पति-पत्नी दोनों का आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड या धार्मिक स्थल से मिला विवाह प्रमाण पत्र शामिल है. इसके अलावा दोनों की एक साथ फोटो और दो गवाहों के आधार कार्ड व फोटो भी जरूरी होते हैं.
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मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है. आप अपने राज्य के नाम के साथ “मैरिज सर्टिफिकेट” सर्च करके सही पोर्टल पर पहुंच सकते हैं. अलग-अलग राज्यों के लिए वेबसाइट अलग होती है.
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अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पहले New User Registration करके अकाउंट बनाना होगा. इसके बाद लॉगइन करें और Services में जाकर Marriage Registration का विकल्प चुनें. फिर New Application पर क्लिक करके फॉर्म भरना शुरू करें.
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फॉर्म भरते समय आधार नंबर डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें. इससे आपकी कई जानकारी अपने आप भर जाएगी. इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, फीस जमा करें और रसीद डाउनलोड कर लें. आवेदन नंबर संभालकर रखें, ताकि बाद में स्टेटस चेक कर सकें.
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ध्यान रखें कि कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको SDM या रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है. इसके लिए पहले से समय तय करना होता है. तय दिन पर सभी दस्तावेज और गवाहों के साथ पहुंचें. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, जिसे आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं.
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