/सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म, राजस्थान में अब एक क्लिक में मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट!

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शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अक्सर लोगों के लिए झंझट भरा काम लगता है. वकीलों की फीस और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के डर से कई लोग इसे टालते रहते हैं. लेकिन यह एक जरूरी दस्तावेज है, जिसके बिना कई सरकारी काम अटक सकते हैं. अब डिजिटल सुविधा के कारण आप घर बैठे ही आधार कार्ड की मदद से इसे आसानी से बनवा सकते हैं.