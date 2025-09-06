राजस्थान में जारी है जल प्रलय! जलभराव से ये बीमारियों घर में दे सकती हैं दस्तक, जानें कैसे करें बचाव
Rajasthan Weather: राजस्थान में बारिश के दौरान जलजमाव से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है. बचाव के लिए स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, मच्छरों से सुरक्षा, जल निकासी और सामुदायिक जागरूकता जरूरी है.
Published: Sep 06, 2025, 07:14 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 07:14 PM IST
नहीं थम रहा मानसून
राजस्थान में मानसून राहत की बूंदें तो लाता है, लेकिन इसके साथ जलजमाव और बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है. बरसात के बाद सड़कों, गलियों और घरों के आसपास पानी भर जाता है. यह रुका हुआ पानी न केवल जीवन को असुविधाजनक बनाता है, बल्कि कई खतरनाक बीमारियों की जड़ भी बन जाता है.
बीमारियों का बढ़ रहा है खतरा
बरसात और जलभराव से सबसे ज्यादा खतरा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों का होता है. पानी के गड्ढों और नालियों में मच्छर तेजी से पनपते हैं. इसके अलावा, दूषित पानी से टाइफाइड, हैजा, पेचिश और पीलिया जैसी बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं. कई बार जलजमाव के कारण चर्म रोग और सांस से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं.