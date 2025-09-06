राजस्थान में जारी है जल प्रलय! जलभराव से ये बीमारियों घर में दे सकती हैं दस्तक, जानें कैसे करें बचाव

बरसात और जलभराव से सबसे ज्यादा खतरा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों का होता है. पानी के गड्ढों और नालियों में मच्छर तेजी से पनपते हैं. इसके अलावा, दूषित पानी से टाइफाइड, हैजा, पेचिश और पीलिया जैसी बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं. कई बार जलजमाव के कारण चर्म रोग और सांस से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं.