Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में जारी है जल प्रलय! जलभराव से ये बीमारियों घर में दे सकती हैं दस्तक, जानें कैसे करें बचाव

Rajasthan Weather: राजस्थान में बारिश के दौरान जलजमाव से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है. बचाव के लिए स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, मच्छरों से सुरक्षा, जल निकासी और सामुदायिक जागरूकता जरूरी है.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 06, 2025, 07:14 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 07:14 PM IST
1/7

नहीं थम रहा मानसून

नहीं थम रहा मानसून1/7
राजस्थान में मानसून राहत की बूंदें तो लाता है, लेकिन इसके साथ जलजमाव और बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है. बरसात के बाद सड़कों, गलियों और घरों के आसपास पानी भर जाता है. यह रुका हुआ पानी न केवल जीवन को असुविधाजनक बनाता है, बल्कि कई खतरनाक बीमारियों की जड़ भी बन जाता है.
2/7

बीमारियों का बढ़ रहा है खतरा

बीमारियों का बढ़ रहा है खतरा2/7
बरसात और जलभराव से सबसे ज्यादा खतरा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों का होता है. पानी के गड्ढों और नालियों में मच्छर तेजी से पनपते हैं. इसके अलावा, दूषित पानी से टाइफाइड, हैजा, पेचिश और पीलिया जैसी बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं. कई बार जलजमाव के कारण चर्म रोग और सांस से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं.