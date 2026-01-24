Zee Rajasthan
राजस्थान में मावठ के साथ हाड़ कंपा रहे कड़ाके की ठंड, जानें आज के 10 ठंडे शहर

Rajasthan Top Cold Cities: 24 जनवरी 2026 को राजस्थान में ठंड का असर तेज रहा. जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, माउंट आबू और जयपुर प्रदेश के 10 सबसे ठंडे शहरों में शामिल रहे, जहां शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ.

Published: Jan 24, 2026, 11:54 AM IST | Updated: Jan 24, 2026, 11:54 AM IST
Rajasthan Top 10 Cold Cities

राजस्थान में जनवरी के आखिरी हफ्ते में ठंड ने एक बार फिर अपना असर दिखाया. 24 जनवरी 2026 को प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय कड़ाके की सर्दी महसूस की गई. शीतलहर और ठंडी हवाओं के चलते लोग घरों में दुबके नजर आए, वहीं खुले इलाकों में ठंड का असर साफ दिखाई दिया.
Rajasthan Top 10 Cold Cities

इस दिन पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के इलाके सबसे ज्यादा ठंड की चपेट में रहे. रेगिस्तानी क्षेत्रों में रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे सर्दी का असर और बढ़ गया. सुबह के समय ठंडी हवा के साथ हल्की धुंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी.