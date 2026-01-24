राजस्थान में मावठ के साथ हाड़ कंपा रहे कड़ाके की ठंड, जानें आज के 10 ठंडे शहर

राजस्थान में जनवरी के आखिरी हफ्ते में ठंड ने एक बार फिर अपना असर दिखाया. 24 जनवरी 2026 को प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय कड़ाके की सर्दी महसूस की गई. शीतलहर और ठंडी हवाओं के चलते लोग घरों में दुबके नजर आए, वहीं खुले इलाकों में ठंड का असर साफ दिखाई दिया.