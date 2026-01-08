चुनावी कार्यक्रम में घुस आए आतंकवादी, स्पेशल फोर्स ने हैलीकॉप्टर से किया हमला और खत्म किया खतरा!
Know Your Army Exhibition: जयपुर में आज से 'Know Your Army' प्रदर्शनी शुरू हो रही है. नागरिक सेना की ताकत, आधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन डेमो देख सकेंगे. उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे, कल से आम जनता सुबह 10:30 से शाम 5:30 तक देख सकेगी.
Published: Jan 08, 2026, 04:25 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 04:25 PM IST
Know Your Army Exhibition Jaipur
जयपुर शहर में आर्मी डे के कार्यक्रमों की कड़ी में आज भवानी निकेतन संस्थान में 'Know Your Army' प्रदर्शनी शुरू हो रही है. दोपहर 2.30 बजे से शुरू होने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं.
प्रदर्शनी में शहरवासी भारतीय सेना की ताकत, आधुनिक हथियार और नवीनतम तकनीकों को करीब से देखने का मौका पाएंगे. इसमें आकाश मिसाइल लॉन्चर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मस और अन्य हाई-टेक हथियारों को डिस्प्ले किया गया है. जवानों द्वारा पैराग्लाइडिंग का रोमांचक प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें तिरंगे के साथ आसमान में उड़ान भरी जाएगी.