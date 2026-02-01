8 घंटे का सफर अब 5 घंटे में! 16 हजार करोड़ की लागत से बन रहा है कोटा–भोपाल एक्सप्रेसवे, फर्राटा भरेंगी गाड़ियां!

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे की तर्ज पर कोटा को एक और आधुनिक एक्सप्रेसवे मिलने की तैयारी है. इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से कोटा और भोपाल के बीच की दूरी और यात्रा समय दोनों में बड़ी कमी आएगी. अभी कोटा से भोपाल का करीब 345 किलोमीटर का सफर नेशनल हाईवे-52 से तय होता है, जिसमें आठ से नौ घंटे लग जाते हैं. नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी घटेगी और यात्रा समय चार से पांच घंटे के बीच सिमट जाएगा.