8 घंटे का सफर अब 5 घंटे में! 16 हजार करोड़ की लागत से बन रहा है कोटा–भोपाल एक्सप्रेसवे, फर्राटा भरेंगी गाड़ियां!

Kota-Bhopal Expressway: कोटा को दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे की तर्ज पर नया एक्सप्रेसवे मिलने की तैयारी है. इससे कोटा–भोपाल दूरी और यात्रा समय घटेगा. 16 हजार करोड़ की परियोजना से सीधी कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और स्थानीय व्यापार को लाभ मिलेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 01, 2026, 06:54 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 06:54 PM IST
दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे की तर्ज पर कोटा को एक और आधुनिक एक्सप्रेसवे मिलने की तैयारी है. इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से कोटा और भोपाल के बीच की दूरी और यात्रा समय दोनों में बड़ी कमी आएगी. अभी कोटा से भोपाल का करीब 345 किलोमीटर का सफर नेशनल हाईवे-52 से तय होता है, जिसमें आठ से नौ घंटे लग जाते हैं. नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी घटेगी और यात्रा समय चार से पांच घंटे के बीच सिमट जाएगा.
इस परियोजना की सबसे अहम बात यह है कि कोटा से भोपाल के लिए सीधी सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में कोटा से विदिशा और सागर तक एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी. उन्होंने बताया था कि इस परियोजना पर करीब 16 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे यात्रा दूरी लगभग 75 किलोमीटर तक कम हो जाएगी.