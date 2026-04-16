/सिर्फ भारत में ही नहीं जापान में भी है कोटा, जानें पूरी सच्चाई

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अगर भारत की बात करें तो कर्नाटक के उडुपी जिले में भी “कोटा” नाम का एक गांव मौजूद है. यह गांव अपनी स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली के लिए जाना जाता है. वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भी “कोटा” नाम की एक जगह बताई जाती है, हालांकि यह उतनी प्रसिद्ध नहीं है जितना राजस्थान का कोटा शहर.