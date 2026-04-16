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सिर्फ भारत में ही नहीं जापान में भी है कोटा, जानें पूरी सच्चाई

Written By : SAGAR CHAUDHARY | Updated: Apr 16, 2026, 04:47 PM

Kota Named Cities In World: राजस्थान का कोटा सिर्फ शिक्षा नगरी ही नहीं, बल्कि ऐसा नाम है जो भारत और दुनिया के कई हिस्सों में मिलता है. कर्नाटक, यूपी, इंडोनेशिया और जापान में भी “कोटा” नाम अलग-अलग पहचान के साथ मौजूद है, जो इसे खास बनाता है.

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राजस्थान अपने इतिहास और खास पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां की एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई शहरों और जगहों के नाम देश-दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मिलते हैं. ऐसा ही एक नाम है कोटा, जो राजस्थान में शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है.
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राजस्थान का कोटा शहर आज पूरे देश में अपनी कोचिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है. हर साल लाखों छात्र यहां पढ़ाई के लिए आते हैं. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि “कोटा” नाम सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नाम भारत के अन्य राज्यों और विदेशों में भी देखने को मिलता है.
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अगर भारत की बात करें तो कर्नाटक के उडुपी जिले में भी “कोटा” नाम का एक गांव मौजूद है. यह गांव अपनी स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली के लिए जाना जाता है. वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भी “कोटा” नाम की एक जगह बताई जाती है, हालांकि यह उतनी प्रसिद्ध नहीं है जितना राजस्थान का कोटा शहर.
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अब बात करें विदेशों की, तो इंडोनेशिया में “कोटा” शब्द का मतलब ही “शहर” होता है. वहां कई शहरों के नाम में “कोटा” शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे “कोटा जकार्ता” या “कोटा बांडुंग” आदि. यानी वहां यह एक आम शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है, न कि किसी एक खास शहर का नाम.
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इसके अलावा जापान में भी “कोटा” (Kōta) नाम का एक शहर मौजूद है. यह शहर जापान के आइची प्रांत में स्थित है और अपनी स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. हालांकि यह राजस्थान के कोटा जितना बड़ा या प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन नाम की समानता इसे खास बनाती है.
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इन उदाहरणों से साफ होता है कि एक ही नाम अलग-अलग जगहों पर अलग पहचान के साथ मौजूद हो सकता है. भले ही नाम एक जैसा हो, लेकिन हर जगह की अपनी अलग कहानी, संस्कृति और महत्व होता है.
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बता दें कि कोटा नाम सिर्फ राजस्थान की पहचान नहीं है, बल्कि यह नाम देश और दुनिया के कई हिस्सों में अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है. यही बात इसे और भी रोचक बनाती है और लोगों के बीच जिज्ञासा पैदा करती है.
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