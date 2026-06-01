/कोटपूतली में धरनास्थल पर हुई फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली और कई घायल

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Kotputli News ग्रामीणों का आरोप है कि फायरिंग करने वाले लोग खनन माफियाओं से जुड़े असामाजिक तत्व हैं. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पुलिस ने इसी धरने को जबरन हटाया था और रविवार को ग्रामीण दोबारा धरना शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, तभी यह घटना हुई. मामले के बाद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और पुलिस सारी घटना पर नजर रखे हुए है.