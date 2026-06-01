/कोटपूतली में धरनास्थल पर हुई फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली और कई घायल

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली के अजीतपुरा-कुजोता गांव में धरना देने की कोशिश कर रहे ग्रामीणों पर कथित तौर पर असामाजिक तत्वों द्वारा फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है. गोलीबारी में एक व्यक्ति को गोली लगी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए.
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कोटपूतली के अजीतपुरा-कुजोता गांव में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब धरना दे रहे ग्रामीणों पर कथित तौर पर असामाजिक तत्वों ने फायरिंग कर दी. गोलीबारी की इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जबकि अन्य लोग भी घायल हुए.
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वहीं, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
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ग्रामीणों का आरोप है कि फायरिंग करने वाले लोग खनन माफियाओं से जुड़े असामाजिक तत्व हैं. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पुलिस ने इसी धरने को जबरन हटाया था और रविवार को ग्रामीण दोबारा धरना शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, तभी यह घटना हुई. मामले के बाद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और पुलिस सारी घटना पर नजर रखे हुए है.