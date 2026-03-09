Kota News: कुन्हाड़ी में निकला 5.5 फीट लंबा रसल वाइपर, कोबरा से भी खतरनाक सांप का रेस्क्यू

बालिता रोड निवासी महेंद्र कुमार ने जब अपने घर के बाहर इस भारी-भरकम सांप को देखा, तो इसकी बनावट के कारण लोग इसे अजगर का बच्चा समझ रहे थे. बता दें कि जिस समय यह सांप दीवार के पास से गुजर रहा था, पास ही बच्चे खेल रहे थे. गनीमत रही कि किसी की नजर इस पर पड़ गई और कोई अनहोनी नहीं हुई.