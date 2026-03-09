Kota News: कुन्हाड़ी में निकला 5.5 फीट लंबा रसल वाइपर, कोबरा से भी खतरनाक सांप का रेस्क्यू
Rajasthan News: कोटा के कुन्हाड़ी में एक मकान के बाहर साढ़े 5 फीट लंबा रसल वाइपर निकलने से दहशत फैल गई. स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बच्चों के पास से गुजर रहे इस घातक सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा.
Published:Mar 09, 2026, 01:13 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 01:13 PM IST
1/5
Kota Russell Viper Snake
1/5
कोटा के कुन्हाड़ी बालिता इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक रिहाइशी मकान के बाहर दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक रसल वाइपर देखा गया. मरुधरा में बढ़ती गर्मी के साथ ही अब वन्यजीवों का आबादी क्षेत्रों में आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है.
2/5
Kota Russell Viper Snake
2/5
बालिता रोड निवासी महेंद्र कुमार ने जब अपने घर के बाहर इस भारी-भरकम सांप को देखा, तो इसकी बनावट के कारण लोग इसे अजगर का बच्चा समझ रहे थे. बता दें कि जिस समय यह सांप दीवार के पास से गुजर रहा था, पास ही बच्चे खेल रहे थे. गनीमत रही कि किसी की नजर इस पर पड़ गई और कोई अनहोनी नहीं हुई.