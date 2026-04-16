/14 जून से पहले नहीं कराया पुराना आधार अपडेट? बाद में भरनी पड़ेगी भारी कीमत!

Aadhar Card Update: आधार कार्ड जरूरी दस्तावेज है, जिसे सही और अपडेट रखना जरूरी है. UIDAI 10 साल पुराने आधार को अपडेट कराने की सलाह देता है. 14 जून 2026 तक myAadhaar पोर्टल पर फ्री में अपडेट कर सकते हैं, इसके बाद फीस लगेगी.