/14 जून से पहले नहीं कराया पुराना आधार अपडेट? बाद में भरनी पड़ेगी भारी कीमत!

Aadhar Card Update: आधार कार्ड जरूरी दस्तावेज है, जिसे सही और अपडेट रखना जरूरी है. UIDAI 10 साल पुराने आधार को अपडेट कराने की सलाह देता है. 14 जून 2026 तक myAadhaar पोर्टल पर फ्री में अपडेट कर सकते हैं, इसके बाद फीस लगेगी.
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आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय के लिए एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. इसके जरिए न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, बल्कि कई जरूरी ऑफिशियल काम भी आसानी से पूरे हो जाते हैं. बैंकिंग से लेकर पहचान से जुड़े कई कामों में आधार की जरूरत पड़ती है.
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कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ आधार कार्ड में दी गई जानकारी पुरानी हो जाती है. जैसे एड्रेस बदल जाता है या कुछ डिटेल्स गलत या अधूरी रह जाती हैं. ऐसे में आधार को अपडेट करवाना जरूरी हो जाता है, ताकि आगे किसी काम में परेशानी न आए.
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अगर आपके आधार कार्ड में पता पुराना है, कोई जानकारी गलत छपी है या कुछ जानकारी पूरी नहीं है, तो आप इसे आसानी से ठीक करवा सकते हैं. सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी पहचान का मुख्य आधार होता है.
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आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई (UIDAI) भी लोगों को सलाह देती है कि अगर उनका आधार 10 साल पुराना हो चुका है, तो उसे अपडेट जरूर करवा लें. इससे रिकॉर्ड सही रहता है और भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती.
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अगर आपका आधार 10 साल पुराना हो गया है, तो अब इसे अपडेट कराने का अच्छा मौका है. खास बात ये है कि आप 14 जून 2026 तक इसे ऑनलाइन बिल्कुल मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं. इसके बाद अपडेट के लिए फीस देनी पड़ सकती है.
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ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको myAadhaar की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां अपने आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी की मदद से लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड में जाकर “डॉक्यूमेंट अपडेट” का विकल्प चुनें.
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इसके बाद अपनी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, जेंडर और पता सही-सही भरें. सभी डिटेल्स चेक करने के बाद कन्फर्म करें और आगे बढ़ें. फिर पहचान पत्र (POI) और एड्रेस प्रूफ (POA) में से सही डॉक्यूमेंट चुनकर JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड करें और आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
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ध्यान रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, वो साफ और पढ़ने में आसान होने चाहिए. आधार में दिया गया नाम और डॉक्यूमेंट पर लिखा नाम एक जैसा होना चाहिए, वरना दिक्कत आ सकती है. साथ ही फाइल का फॉर्मेट और साइज तय नियमों के अनुसार ही होना चाहिए, ताकि आपका अपडेट बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके.