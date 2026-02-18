Zee Rajasthan
mobile app

मेड़ता और नागौर मंडी ने जारी किए फसलों के रेट, जानें क्या हैं ग्वार से लेकर सरसों तक के ताजा भाव

Merta And Nagaur Mandi Taza Bhav: राजस्थान में 18 फरवरी 2026 को मेड़ता और नागौर मंडियों में खरीफ व रबी फसलों के भाव जारी. मूंग, चना, जीरा, सौंफ, सरसों, ग्वार, इसबगोल और तिल की कीमतें मंडी रिकॉर्ड के अनुसार तय हुईं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar inaniya
Published: Feb 18, 2026, 08:21 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 08:21 PM IST
1/8

Merta And Nagaur Mandi Taza Bhav

Merta And Nagaur Mandi Taza Bhav1/8
राजस्थान में खेती मुख्य रूप से खरीफ और रबी सीजन पर आधारित है. खरीफ फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, जैसे मूंग, ग्वार, ज्वार, तिल और मोठ. रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, जिनमें चना, सरसों, जीरा, सौंफ, इसबगोल और तारामीरा प्रमुख हैं. ये फसलें न केवल किसानों की आय का मुख्य स्रोत हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.
2/8

Merta And Nagaur Mandi Taza Bhav

Merta And Nagaur Mandi Taza Bhav2/8
18 फरवरी 2026 को कृषि उपज मंडी समिति मेड़ता सिटी और कृषि उपज मंडी समिति नागौर में विभिन्न जिंसों के भाव जारी किए गए. मूंग के दाम मेड़ता में 5000 से 8000 रुपये और नागौर में 4000 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल रहे. मूंग खरीफ फसल है और यह प्रोटीन से भरपूर होती है. यह मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है.