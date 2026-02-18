मेड़ता और नागौर मंडी ने जारी किए फसलों के रेट, जानें क्या हैं ग्वार से लेकर सरसों तक के ताजा भाव

राजस्थान में खेती मुख्य रूप से खरीफ और रबी सीजन पर आधारित है. खरीफ फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, जैसे मूंग, ग्वार, ज्वार, तिल और मोठ. रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, जिनमें चना, सरसों, जीरा, सौंफ, इसबगोल और तारामीरा प्रमुख हैं. ये फसलें न केवल किसानों की आय का मुख्य स्रोत हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.