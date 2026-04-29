/जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, सिर्फ 20 दिन में हुआ ये काम!

Published: Apr 29, 2026, 09:07 PM | Updated: Apr 29, 2026, 09:07 PM

Jaipur Metro Phase 2: जयपुर मेट्रो फेज-2 को 13,037.66 करोड़ की परियोजना के लिए केंद्र से तेज मंजूरी मिल गई है. 41 किमी में 36 स्टेशन बनेंगे. प्रहलादपुरा–पिंजरापोल कॉरिडोर का काम जल्द शुरू होगा. केंद्र 50% इक्विटी देगा, जिससे शहर का ट्रैफिक सुधरेगा.