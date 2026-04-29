Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, सिर्फ 20 दिन में हुआ ये काम!

जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, सिर्फ 20 दिन में हुआ ये काम!

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Apr 29, 2026, 09:07 PM|Updated: Apr 29, 2026, 09:07 PM

Jaipur Metro Phase 2: जयपुर मेट्रो फेज-2 को 13,037.66 करोड़ की परियोजना के लिए केंद्र से तेज मंजूरी मिल गई है. 41 किमी में 36 स्टेशन बनेंगे. प्रहलादपुरा–पिंजरापोल कॉरिडोर का काम जल्द शुरू होगा. केंद्र 50% इक्विटी देगा, जिससे शहर का ट्रैफिक सुधरेगा.

Jaipur Metro Phase 21/7
जयपुर मेट्रो फेज-2 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को केंद्र सरकार से रिकॉर्ड समय में मंजूरी मिल गई है. करीब 13,037.66 करोड़ रुपये की इस योजना को अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.
Jaipur Metro Phase 22/7
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के सिर्फ 20 दिन के भीतर ही आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने इस परियोजना के लिए स्वीकृति आदेश जारी कर दिया. इतनी जल्दी मंजूरी मिलना इस परियोजना के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
Jaipur Metro Phase 23/7
अब इस स्वीकृति के बाद जयपुर मेट्रो फेज-2 के काम को गति मिलने की उम्मीद है. सरकार की ओर से इसे शहर के ट्रैफिक को कम करने और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है.
Jaipur Metro Phase 24/7
इस परियोजना के तहत गुलाबी नगर में करीब 41 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. इस पूरे कॉरिडोर में कुल 36 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे शहर के कई प्रमुख इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा.
Jaipur Metro Phase 25/7
वहीं, परियोजना के पहले चरण के तहत प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक करीब 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के लिए जल्द ही कार्यादेश जारी किया जाएगा. इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है.
Jaipur Metro Phase 26/7
फंडिंग की बात करें तो इस परियोजना में केंद्र सरकार की ओर से 50 प्रतिशत इक्विटी दी जाएगी, जबकि बाकी हिस्सा राज्य सरकार और अन्य स्रोतों से जुटाया जाएगा. इससे परियोजना को आर्थिक मजबूती मिलेगी.
Jaipur Metro Phase 27/7
जयपुर मेट्रो फेज-2 की यह परियोजना शहर के यातायात ढांचे को नई दिशा दे सकती है. आम लोगों को इससे तेज, सस्ता और सुविधाजनक सफर मिलने की उम्मीद है, जिससे रोजाना की यात्रा आसान हो जाएगी.
Tags:
jaipur news
Rajasthan news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिरोही में रात का खौफनाक कांड! रॉयल्टी कांटे पर बवाल, मैनेजर को कुचलने की कोशिश

सिरोही में रात का खौफनाक कांड! रॉयल्टी कांटे पर बवाल, मैनेजर को कुचलने की कोशिश

rajasthan crime news
2

Neet Exam 2026: सीकर में बनाए गए 102 केंद्र, सुरक्षा और हीटवेव से बचाव के लिए रहेंगे विशेष इंतजाम

Sikar News
3

यहां पढ़ें साइबर क्राइम से बचने के 'गोल्डन रूल्स', ठगी करने के लिए अधिकारियों के नाम-फोटो हो रहे इस्तेमाल

rajasthan crime
4

Dholpur News: 20 हजार का इनामी बदमाश राजकोट से हुआ गिरफ्तार, 2 साल से था फरार

rajasthan crime
5

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब रात की बजाय दिन में सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली

rajasthan news