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23वीं किस्त से पहले बड़ा झटका! कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, तुरंत ऐसे करें चेक

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 11, 2026, 06:22 PM|Updated: May 11, 2026, 06:22 PM

PM Kisan Samman Nidhi: देशभर के किसान PM Kisan Yojana की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो जून-जुलाई 2026 में आ सकती है. अब तक 22 किस्तों में ₹4.28 लाख करोड़ दिए जा चुके हैं. किसान pmkisan.gov.in पर बेनिफिशियरी स्टेटस और e-KYC अपडेट कर अपना नाम चेक कर सकते हैं.

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देशभर के लाखों किसानों की नजर इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 23वीं किस्त पर टिकी हुई है. सभी को इंतजार है कि अगली किस्त का पैसा कब उनके खाते में आएगा. हाल ही में 4 मई को योजना के आधिकारिक X अकाउंट @pmkisanofficial पर जानकारी दी गई थी कि अब तक कितने किसानों को इसका फायदा मिला है और कितनी राशि सीधे खातों में भेजी जा चुकी है.
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अब तक इस योजना के तहत किसानों को 22 किस्तों में ₹4.28 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद दी जा चुकी है. इसका फायदा सिर्फ पुरुष किसानों को ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में महिला किसानों को भी मिला है. अभी तक 2.17 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है और उन्हें ₹1.10 लाख करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी है.
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अब बात करें अगली किस्त की तो किसानों के बीच चर्चा है कि 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 में जारी हो सकती है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसकी कोई पक्की तारीख घोषित नहीं की गई है. लेकिन किसान चाहें तो अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वे पात्र हैं या नहीं.
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अपना नाम चेक करना बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना होता है. वहां ‘Farmers Corner’ सेक्शन में जाकर ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करना होता है. फिर आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर “Get Report” पर क्लिक करने से पूरी जानकारी सामने आ जाती है.
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अगर किसी किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. ‘Know Your Registration Number’ ऑप्शन पर क्लिक करके आधार नंबर या मोबाइल नंबर की मदद से इसे आसानी से पता किया जा सकता है. इसके बाद OTP और कैप्चा डालकर स्टेटस देखा जा सकता है कि नाम लिस्ट में है या नहीं.
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23वीं किस्त का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेटेड होगी. इसमें e-KYC पूरा होना, बैंक डिटेल्स सही होना और जमीन के कागजात अपडेट होना बहुत जरूरी है. अगर इनमें कोई गलती रहती है तो पैसा अटक सकता है.
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जो किसान नए हैं और इस योजना में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए फॉर्मर आईडी होना जरूरी है. बिना फॉर्मर आईडी के रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सकता. इसके लिए किसानों को अपने राज्य के AgriStack Portal पर जाकर नया अकाउंट बनाना होगा और आधार नंबर डालकर KYC पूरी करनी होगी. सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि किसान किसी भी फर्जी कॉल, मैसेज या वेबसाइट से सावधान रहें. अगली किस्त को लेकर सिर्फ आधिकारिक पोर्टल और सरकारी जानकारी पर ही भरोसा करें, ताकि किसी तरह की परेशानी या धोखाधड़ी से बचा जा सके.
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