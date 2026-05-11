/23वीं किस्त से पहले बड़ा झटका! कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, तुरंत ऐसे करें चेक

PM Kisan Samman Nidhi: देशभर के किसान PM Kisan Yojana की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो जून-जुलाई 2026 में आ सकती है. अब तक 22 किस्तों में ₹4.28 लाख करोड़ दिए जा चुके हैं. किसान pmkisan.gov.in पर बेनिफिशियरी स्टेटस और e-KYC अपडेट कर अपना नाम चेक कर सकते हैं.