'टेक्नोलॉजिया' से महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा पर खास फोकस, राजस्थान की बड़ी न्यायिक पहल

Jaipur News: राजस्थान में न्याय प्रणाली को अत्याधुनिक बनाने के लिए बहु-दिवसीय संगोष्ठी शुरू हुई है. इसमें टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक विज्ञान, जेल सुधार और महिला सुरक्षा पर गहन चर्चा हो रही है. FSL की कार्यप्रणाली भी प्रदर्शित की गई है.