'टेक्नोलॉजिया' से महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा पर खास फोकस, राजस्थान की बड़ी न्यायिक पहल
Jaipur News: राजस्थान में न्याय प्रणाली को अत्याधुनिक बनाने के लिए बहु-दिवसीय संगोष्ठी शुरू हुई है. इसमें टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक विज्ञान, जेल सुधार और महिला सुरक्षा पर गहन चर्चा हो रही है. FSL की कार्यप्रणाली भी प्रदर्शित की गई है.
Published: Oct 13, 2025, 01:02 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 01:02 PM IST
कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली
राजस्थान में कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एक बहु-दिवसीय वृहद संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है.
उद्देश्य
इसका केंद्रीय उद्देश्य पुलिसिंग, फॉरेंसिक विज्ञान, जेल सुधारों और सामाजिक सुरक्षा में नवीनतम तकनीकों, कानूनों तथा सुधारात्मक उपायों को एकीकृत करना है. यह संगोष्ठी कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है