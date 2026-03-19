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Rajasthan: LPG बुकिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस चीज के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर

Rajasthan News: राजस्थान में सोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अब घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी बिना OTP और डायरी में एंट्री के नहीं होगी. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 19, 2026, 06:11 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 06:11 PM IST
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Photograph: file photo

प्रदेश में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया है कि अब घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी बिना OTP और डायरी में एंट्री के नहीं होगी. इस फैसले का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि इससे फर्जी बुकिंग और गैस डाइवर्जन पर लगाम लगेगी.
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Photograph: file photo

मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है. बुकिंग के 3 से 4 दिनों के भीतर ही सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है.