Rajasthan: LPG बुकिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस चीज के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर

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प्रदेश में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया है कि अब घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी बिना OTP और डायरी में एंट्री के नहीं होगी. इस फैसले का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि इससे फर्जी बुकिंग और गैस डाइवर्जन पर लगाम लगेगी.