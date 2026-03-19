Rajasthan: LPG बुकिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस चीज के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर

Published:Mar 19, 2026, 06:11 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 06:11 PM IST
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lpg domestic gas cylinder
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Photograph: file photo
प्रदेश में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया है कि अब घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी बिना OTP और डायरी में एंट्री के नहीं होगी. इस फैसले का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि इससे फर्जी बुकिंग और गैस डाइवर्जन पर लगाम लगेगी.
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मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है. बुकिंग के 3 से 4 दिनों के भीतर ही सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है.