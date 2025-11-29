क्या राजस्थान में बढ़ जाएंगे LPG गैस के दाम? 1 दिसंबर को रेट्स पर आएगा नया अपडेट

1 दिसंबर से राजस्थान में एलपीजी (LPG) सिलेंडर के दाम में बदलाव होने की संभावना है. हर महीने की शुरुआत में पेट्रोलियम कंपनियां गैस के रेट रिवाइज करती हैं. पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए थे, लेकिन घरेलू ग्राहकों को अब 1 दिसंबर का नया रेट जानने के लिए इंतजार करना होगा. यह बदलाव न केवल घर के बजट को प्रभावित कर सकता है, बल्कि व्यापार और छोटे उद्योगों की लागत पर भी असर डाल सकता है.