क्या राजस्थान में बढ़ जाएंगे LPG गैस के दाम? 1 दिसंबर को रेट्स पर आएगा नया अपडेट
LPG Rates In Rajasthan: राजस्थान में 1 दिसंबर से LPG सिलेंडर के रेट बदल सकते हैं. घरेलू और कमर्शियल गैस दोनों के दाम अपडेट होंगे. घरेलू सिलेंडर घर की रसोई के लिए और कमर्शियल सिलेंडर रेस्तरां, होटल व फैक्ट्री किचन में इस्तेमाल होता है.
Published: Nov 29, 2025, 03:26 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 03:26 PM IST
1/6
LPG Rates In Rajasthan
1/6
1 दिसंबर से राजस्थान में एलपीजी (LPG) सिलेंडर के दाम में बदलाव होने की संभावना है. हर महीने की शुरुआत में पेट्रोलियम कंपनियां गैस के रेट रिवाइज करती हैं. पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए थे, लेकिन घरेलू ग्राहकों को अब 1 दिसंबर का नया रेट जानने के लिए इंतजार करना होगा. यह बदलाव न केवल घर के बजट को प्रभावित कर सकता है, बल्कि व्यापार और छोटे उद्योगों की लागत पर भी असर डाल सकता है.
2/6
LPG Rates In Rajasthan
2/6
राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल घरों में खाना बनाने और रोजमर्रा की रसोई जरूरतों के लिए किया जाता है. वहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग छोटे और बड़े रेस्तरां, होटल, मिठाई की दुकानों और फैक्ट्री किचन में किया जाता है. कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घरेलू सिलेंडर से अलग तय होती है और इसमें उत्पादन और आपूर्ति की लागत को ध्यान में रखा जाता है.