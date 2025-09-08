Zee Rajasthan
mobile app

जैसलमेर के धोरों पर दिखा 'ब्लड मून' का अद्भुत नजारा, जानें इसके पीछे का कारण

Jaisalmer News: जैसलमेर के सम डेजर्ट में 'ब्लड मून फेस्टिवल' का आयोजन हुआ. इस अनोखे फेस्टिवल में 80 से अधिक लोगों ने टेलीस्कोप से चंद्रग्रहण को लाइव देखा और संगीत, कला तथा पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का भी आनंद लिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Shankar dan
Published: Sep 08, 2025, 03:28 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 03:28 PM IST
1/5

Jaisalmer News

Jaisalmer News1/5
राजस्थान अपनी संस्कृति और त्योहारों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार जैसलमेर के रेतीले धोरों पर एक खास आयोजन हुआ. यहां 'ब्लड मून फेस्टिवल' का आयोजन किया गया, जिसमें खगोल विज्ञान, संगीत और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला.
2/5

'ब्लड मून फेस्टिवल' का अनोखा आयोजन

'ब्लड मून फेस्टिवल' का अनोखा आयोजन2/5
यह फेस्टिवल 6 से 8 सितंबर तक सम डेजर्ट के शमा डेजर्ट कैम्प में आयोजित हुआ है. 'स्टार स्केप' नामक कंपनी द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल में पूरे देश से 80 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए. यह जैसलमेर में अपनी तरह का पहला आयोजन है, जिसमें खगोलशास्त्री, फोटोग्राफर और कला प्रेमी एक साथ आए हैं ताकि चंद्रग्रहण को लाइव महसूस कर सकें.