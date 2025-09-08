जैसलमेर के धोरों पर दिखा 'ब्लड मून' का अद्भुत नजारा, जानें इसके पीछे का कारण

यह फेस्टिवल 6 से 8 सितंबर तक सम डेजर्ट के शमा डेजर्ट कैम्प में आयोजित हुआ है. 'स्टार स्केप' नामक कंपनी द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल में पूरे देश से 80 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए. यह जैसलमेर में अपनी तरह का पहला आयोजन है, जिसमें खगोलशास्त्री, फोटोग्राफर और कला प्रेमी एक साथ आए हैं ताकि चंद्रग्रहण को लाइव महसूस कर सकें.