Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Udaipur
  • /Haldighati Vijay Diwas: उदयपुर पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, महाराणा प्रताप जयंती व हल्दीघाटी विजय दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

Haldighati Vijay Diwas: उदयपुर पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, महाराणा प्रताप जयंती व हल्दीघाटी विजय दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 17, 2026, 11:25 AM|Updated: Jun 17, 2026, 11:41 AM

Rajasthan News: उदयपुर में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर मोती मगरी में 486  दीप जलाकर  486 किलो लड्डुओं का भोग लगाया गया और प्रवेश निःशुल्क रहा. इस दौरान उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बताया.

Haldighati Vijay Diwas Rajasthan1/5

Haldighati Vijay Diwas Rajasthan

झीलों की नगरी उदयपुर में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पूरी श्रद्धा, अटूट भक्ति और गौरवपूर्ण वातावरण में मनाई जा रही है. इस ऐतिहासिक अवसर पर सुबह से ही पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में डूबा नजर आया. मोती मगरी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर स्थापित उनकी भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा को आकर्षक रोशनी और सुंदर पुष्पमालाओं से विशेष रूप से अलंकृत किया गया है.
Haldighati Vijay Diwas Rajasthan2/5

Haldighati Vijay Diwas Rajasthan

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे उदयपुर. महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत.जिसके बाद एयरपोर्ट से सर्किट हाउस के लिए हुए रवाना.प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत.
Haldighati Vijay Diwas Rajasthan3/5

Haldighati Vijay Diwas Rajasthan

उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस को संकल्प का दिन बताया. उन्होंने कांग्रेस पर वर्षों तक ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया. साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू एक जीवन पद्धति है.
Haldighati Vijay Diwas Rajasthan4/5

Haldighati Vijay Diwas Rajasthan

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस के उपलक्ष्य में गांधी ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शिरकत करने उदयपुर पहुंचे. डबोक एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, सांसद सीपी जोशी, मन्नालाल रावत और भाजपा पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी कर गर्मजोशी से स्वागत किया.
Haldighati Vijay Diwas Rajasthan5/5

Haldighati Vijay Diwas Rajasthan

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सर्किट हाउस से रवाना होकर उदयपुर के गांधी ग्राउंड पहुंचे, जहां उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की. सीएम शर्मा यहां आयोजित 'हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुःशती समारोह' में शिरकत करेंगे, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे.
TAGS:
Udaipur News
Rajasthan News

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बॉर्डर के पास दुकान खोलकर पाकिस्तान भेतजा था BSF और सेना का प्लान! फोटो-वीडियो भेजते हुए पाक का ISI हैंडलर गिरफ्तार
Jaisalmer news
2
Jaipur News
3
Jodhpur news
4
Kota News
5
Jaipur News