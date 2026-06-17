/Haldighati Vijay Diwas: उदयपुर पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, महाराणा प्रताप जयंती व हल्दीघाटी विजय दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

1 /5

Haldighati Vijay Diwas Rajasthan झीलों की नगरी उदयपुर में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पूरी श्रद्धा, अटूट भक्ति और गौरवपूर्ण वातावरण में मनाई जा रही है. इस ऐतिहासिक अवसर पर सुबह से ही पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में डूबा नजर आया. मोती मगरी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर स्थापित उनकी भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा को आकर्षक रोशनी और सुंदर पुष्पमालाओं से विशेष रूप से अलंकृत किया गया है.