Zee Rajasthan
mobile app

मकर संक्रांति पर टू-व्हीलर सवार सावधान! जानें क्यों डिग्गी पर बच्चों को बैठाना पड़ सकता है भारी

 Rajasthan kite festival: मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है ऐसे में इस पर्व पर चाइनीज मांझे से बचने के लिए राजस्थान में U-शेप तार और नेक टेप जैसे देसी जुगाड़ काफी लोकप्रिय हैं. ₹100 से कम खर्च में तैयार ये उपाय दोपहिया वाहन चालकों को जानलेवा हादसों से सुरक्षित रखते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 29, 2025, 11:18 AM IST | Updated: Dec 29, 2025, 11:40 AM IST
1/9

Makar Sankranti safety tips: Rajasthan

Makar Sankranti safety tips: Rajasthan1/9
राजस्थान में मकर संक्रांति का पर्व खुशियों और पतंगबाजी का प्रतीक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चाइनीज मांझे (प्लास्टिक मांझा) के बढ़ते चलन ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है. यह मांझा इतना धारदार होता है कि सड़क पर चलते वाहन चालक की गर्दन तक काट देता है. इस जानलेवा संकट से निपटने के लिए राजस्थान के लोगों ने कुछ बेहद किफायती और कारगर 'देसी जुगाड़' विकसित किए हैं, जो 1 जनवरी 2026 के आसपास यात्रा करने वालों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं. ऐसे में इन हादसों से बचने के लिए आइए जानते हैं सुरक्षा के 5 सबसे सफल देसी जुगाड़.
2/9

Makar Sankranti safety tips: Rajasthan

Makar Sankranti safety tips: Rajasthan2/9
बाइक पर U-शेप सेफ्टी गार्ड, यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी सुरक्षा यंत्र है. लोहे के एक पतले तार को U आकार में मोड़कर बाइक के हैंडल या शॉक एब्जॉर्बर पर ऊपर की ओर फिट कर दिया जाता है.