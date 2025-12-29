राजस्थान में मकर संक्रांति का पर्व खुशियों और पतंगबाजी का प्रतीक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चाइनीज मांझे (प्लास्टिक मांझा) के बढ़ते चलन ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है. यह मांझा इतना धारदार होता है कि सड़क पर चलते वाहन चालक की गर्दन तक काट देता है. इस जानलेवा संकट से निपटने के लिए राजस्थान के लोगों ने कुछ बेहद किफायती और कारगर 'देसी जुगाड़' विकसित किए हैं, जो 1 जनवरी 2026 के आसपास यात्रा करने वालों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं. ऐसे में इन हादसों से बचने के लिए आइए जानते हैं सुरक्षा के 5 सबसे सफल देसी जुगाड़.