/अटूट आस्था की अनोखी मिसाल, मन्नत पूरी होने पर MP के किसान ने भगवान को चढ़ाया चांदी का अफीम पौधा

Rajasthan News: मध्य प्रदेश के एक किसान ने मन्नत पूरी होने पर मालासेरी डूंगरी धाम में भगवान देवनारायण को चांदी का अफीम का पौधा भेंट किया. श्रद्धा के इस अनोखे उदाहरण ने मंदिर परिसर को भक्तिमय कर दिया, जहां दूर-दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं.
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राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित मालासेरी डूंगरी धाम में आज श्रद्धा और विश्वास का एक अनोखा संगम देखने को मिला. भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मस्थल पर मध्य प्रदेश से आए एक भक्त ने अपनी मन्नत पूरी होने पर चांदी का अफीम का पौधा भेंट कर सभी को अचंभित कर दिया.
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मध्य प्रदेश के एक किसान ने कुछ समय पहले भगवान देवनारायण से अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए मन्नत मांगी थी. मन्नत पूरी होने पर वह अपने परिवार के साथ मालासेरी डूंगरी पहुंचा. किसान ने पूरी श्रद्धा के साथ चांदी से निर्मित अफीम का पौधा भगवान के चरणों में अर्पित किया. अफीम को मालवा और मेवाड़ क्षेत्र में 'काला सोना' माना जाता है और कई समुदायों में इसे पवित्र मानकर देवताओं को अर्पित करने की परंपरा है.
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जैसे ही किसान ने यह भेंट चढ़ाई, मंदिर परिसर 'जय जय देव, घर घर देव' और 'जय श्री देवनारायण भगवान' के जयकारों से गूंज उठा. इस दौरान श्रद्धालुओं ने माता साढ़ू और मालासेरी डूंगरी के भी जयघोष लगाए. मंदिर में दर्शन के लिए आए अन्य भक्तों के लिए यह दृश्य कौतूहल और अटूट विश्वास का विषय बना रहा.
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मालासेरी डूंगरी धाम भगवान देवनारायण के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है. यहां प्रतिदिन राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा से हजारों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं. मन्नत पूरी होने पर सोने-चांदी के छत्र, मूर्तियां या इस तरह की विशेष वस्तुएं भेंट करना यहां की गहरी लोक संस्कृति का हिस्सा है.