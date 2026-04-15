/अटूट आस्था की अनोखी मिसाल, मन्नत पूरी होने पर MP के किसान ने भगवान को चढ़ाया चांदी का अफीम पौधा

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मध्य प्रदेश के एक किसान ने कुछ समय पहले भगवान देवनारायण से अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए मन्नत मांगी थी. मन्नत पूरी होने पर वह अपने परिवार के साथ मालासेरी डूंगरी पहुंचा. किसान ने पूरी श्रद्धा के साथ चांदी से निर्मित अफीम का पौधा भगवान के चरणों में अर्पित किया. अफीम को मालवा और मेवाड़ क्षेत्र में 'काला सोना' माना जाता है और कई समुदायों में इसे पवित्र मानकर देवताओं को अर्पित करने की परंपरा है.