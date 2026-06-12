/Rajasthan News: नहीं रही राजस्थान की शान मांड गायिका गवरी देवी, 98 की उम्र में छोड़ी दुनिया, जानें सफर

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Gavri Devi Mand Singer राजस्थान की लोक संस्कृति और मरुधरा की सुरीली पहचान, प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का 98 वर्ष की आयु में गुरुवार देर शाम निधन हो गया. करीब आठ दशकों (90 साल) तक मांड गायन को पूरी तरह समर्पित रहीं गवरी देवी आखिरी समय तक सक्रिय और पूरी तरह स्वस्थ थीं. उनके निधन की खबर से संगीत जगत और लोक कलाकारों में शोक की लहर दौड़ गई है. उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को पाली के सर्वोदय नगर स्थित मोक्षधाम में किया जाएगा. मांड गायिकी को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाने वाली गवरी देवी अपने पीछे एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ गई हैं.