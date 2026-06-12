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Rajasthan News: नहीं रही राजस्थान की शान मांड गायिका गवरी देवी, 98 की उम्र में छोड़ी दुनिया, जानें सफर

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 12, 2026, 03:01 PM|Updated: Jun 12, 2026, 03:01 PM

Rajasthan News: राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का 98 वर्ष की उम्र में निधन. 7 दशकों की सांस्कृतिक विरासत छोड़ गईं, मांड गायिकी का स्वर्णिम अध्याय समाप्त.

Gavri Devi Mand Singer1/6

Gavri Devi Mand Singer

राजस्थान की लोक संस्कृति और मरुधरा की सुरीली पहचान, प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का 98 वर्ष की आयु में गुरुवार देर शाम निधन हो गया. करीब आठ दशकों (90 साल) तक मांड गायन को पूरी तरह समर्पित रहीं गवरी देवी आखिरी समय तक सक्रिय और पूरी तरह स्वस्थ थीं. उनके निधन की खबर से संगीत जगत और लोक कलाकारों में शोक की लहर दौड़ गई है. उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को पाली के सर्वोदय नगर स्थित मोक्षधाम में किया जाएगा. मांड गायिकी को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाने वाली गवरी देवी अपने पीछे एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ गई हैं.
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Gavri Devi Mand Singer

गवरी देवी का जन्म बाड़मेर जिले के कोरण गांव में एक प्रतिष्ठित लोक कलाकार परिवार में हुआ था. उनके माता-पिता खुद पेशेवर कलाकार थे, जिनसे उन्होंने बचपन में ही मांड गायिकी की शुरुआती बारीकियां और हुनर सीखा था.
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Gavri Devi Mand Singer

विवाह के बाद उन्होंने पाली जिले को अपनी कर्मभूमि बनाया. अपने पति मिश्रीलाल राव के साथ मिलकर उन्होंने देश के कोने-कोने में बड़े-बड़े मंचों पर प्रस्तुतियां दीं और खूब नाम कमाया. एक दौर था जब ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और दूरदर्शन पर उनके कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जाते थे. कला के क्षेत्र में उनके इसी अतुलनीय योगदान को देखते हुए वर्ष 2014 में सरकारी पत्रिका 'सुजस' में उनके नाम पर एक पूरा विशेष लेख भी प्रकाशित किया गया था.
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Gavri Devi Mand Singer

पाली की गवरी देवी विशेष रूप से 'भैरवी युक्त मांड गायिकी' के लिए देशभर में प्रसिद्ध थीं. उनके गाए कई लोकगीत और भजन आज भी श्रोताओं के दिलों में राज करते हैं.उनके चर्चित लोकगीतों में- ‘बागा चालो केसरिया’, ‘100 कोसों दूर बसे मारा साजन’, ‘ढोला मारे देश में निपजे तीन रत्न’, ‘अब घरे आओ गोरी साहिबा’, ‘आई आई सावणिया री तीज’, ‘केसरिया बालम पधारो’ और ‘मोर बोले रे मलजी’ आदि. वहीं लोकप्रिय भजनों की बात की जाए तो- ‘मैं तो लियो सांवरिया’, ‘मस्ताना रे मस्ती में’और ‘पुनागर माताजी री लाल’ आदि है.
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Gavri Devi Mand Singer

मांड गायन को राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और अनूठी लोक गायन शैलियों में गिना जाता है. बता दें कि 10वीं-11वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र को 'मांड क्षेत्र' कहा जाता था, वहीं से इस शैली का उद्भव हुआ. यह मूल रूप से एक शृंगार प्रधान गायन शैली है, जो ठुमरी और गजल के काफी करीब मानी जाती है.पुराने समय में यह विधा राजा-रजवाड़ों और महाराजाओं के दरबारों की शान हुआ करती थी. गौरतलब है कि बीकानेर की मरूकोकिला अल्ला जिल्हा बाई ने ही 'केसरिया बालम आवो नीं पधारो म्हारे देश' को पहली बार गाकर अमर किया था.
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गवरी देवी अपने पीछे 5 पुत्रों, 1 पुत्री और एक भरा-पूरा परिवार छोड़कर गई हैं (उनकी एक पुत्री का पूर्व में ही निधन हो चुका है). वे आखिरी समय तक अपनी पारिवारिक विरासत को जिंदा रखने के लिए प्रयासरत थीं. पिछले कई वर्षों से वे अपनी बहू सुंदरदेवी और पोतियों-गंगा व नीतू को मांड गायन की बारीकियां सिखा रही थीं. उनकी पोती गंगा वर्तमान में जोधपुर, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में शानदार प्रस्तुतियां देकर इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं.
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