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Jaipur Firecracker Godown Blast जानकारी के मुताबिक यह गोदाम रिहायशी इलाके में बिना अनुमति के चल रहा था. पुलिस और प्रशासन की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मकान याकूब नाम के व्यक्ति का था, जिसे दिल्ली निवासी फिरोज को किराए पर दिया गया था. वहीं वसीम नाम का व्यक्ति वहां अवैध रूप से पटाखे स्टोर और सप्लाई का काम कर रहा था. इसी दौरान मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अचानक आग भड़क उठी और धमाकों के साथ पूरा इलाका दहल गया.