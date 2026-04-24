/Photos: अचार हो या बघार राजस्थान का ये आइटम खाने में लाता बहार

Rajasthan News: पश्चिमी राजस्थान का जीरा अपनी तीखी सुगंध और पाचक गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. अचार और बघार की जान माना जाने वाला यह 'मारवाड़ी जीरा' न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि किसानों के लिए 'काला सोना' साबित हो रहा है.
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राजस्थान की रेतीली मिट्टी में उगने वाला जीरा (Cumin) केवल एक मसाला नहीं, बल्कि मारवाड़ की शान है. दाल का बघार हो या कैर-सांगरी का चटपटा अचार, इसकी एक चुटकी ही खाने में जान डाल देती है. पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर जालोर, पाली और सिरोही जिलों में पैदा होने वाला यह 'गोल्डन स्पाइस' आज अपनी विशिष्ट सुगंध और गुणवत्ता के कारण वैश्विक पहचान बना चुका है.
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मारवाड़ का जीरा अपने बोल्ड आकार और इसमें मौजूद उच्च गुणवत्ता वाले ऑयल्स के लिए जाना जाता है. इसका स्वाद हल्का कड़वा और अखरोट जैसा (Nutty Flavor) होता है, जो इसे अन्य क्षेत्रों के जीरे से अलग बनाता है.
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राजस्थान के इस जीरे की सबसे ज्यादा मांग गुजरात की प्रसिद्ध ऊंझा मंडी में रहती है, जहां से यह विदेशों में निर्यात किया जाता है.
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मारवाड़ का जीरा भारतीय रसोई में कई तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है. कढ़ी, दाल और सब्जियों में इसका बघार रसोई को खुशबू से भर देता है. तो वहीं कैर-सांगरी, हरी मिर्च और लसोड़े के अचार में इसके बिना वो पारंपरिक मारवाड़ी स्वाद नहीं आता.
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यह न केवल पाचन सुधारता है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार माना जाता है.
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राजस्थान के किसान इसे 'काला सोना' कहते हैं. यहां की जलवायु जीरे की फसल के लिए इतनी अनुकूल है कि यहां उत्पादित जीरे की मांग अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में लगातार बढ़ रही है.