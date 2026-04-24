/Photos: अचार हो या बघार राजस्थान का ये आइटम खाने में लाता बहार

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राजस्थान की रेतीली मिट्टी में उगने वाला जीरा (Cumin) केवल एक मसाला नहीं, बल्कि मारवाड़ की शान है. दाल का बघार हो या कैर-सांगरी का चटपटा अचार, इसकी एक चुटकी ही खाने में जान डाल देती है. पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर जालोर, पाली और सिरोही जिलों में पैदा होने वाला यह 'गोल्डन स्पाइस' आज अपनी विशिष्ट सुगंध और गुणवत्ता के कारण वैश्विक पहचान बना चुका है.