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UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

Written By : SAGAR CHAUDHARY | Updated: Apr 15, 2026, 05:49 PM

Mathura Gate Bharatpur: भरतपुर का मथुरा गेट लोहागढ़ किले का ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है, जो मथुरा मार्ग पर स्थित होने के कारण प्रसिद्ध है. यह जाट शासकों की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा रहा और आज यह प्रमुख व्यावसायिक व आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित है.

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भरतपुर का मथुरा गेट लोहागढ़ किले के प्रमुख और ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों में से एक माना जाता है. यह सिर्फ एक गेट नहीं, बल्कि शहर के पुराने इतिहास और उसकी पहचान से जुड़ा एक अहम हिस्सा है. आज भी यह स्थान भरतपुर की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है.
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इतिहास की बात करें तो मथुरा गेट का निर्माण जाट शासकों के समय में हुआ था. उस समय लोहागढ़ किले के चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई गई थीं और यह गेट उन मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक था. यह किला भरतपुर की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था.
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इस गेट का नाम मथुरा गेट इसलिए पड़ा क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है. ऐतिहासिक रूप से यह भरतपुर से मथुरा जाने का मुख्य रास्ता था. मथुरा, जिसे भगवान श्रीकृष्ण की नगरी भी कहा जाता है, वहां पहुंचने के लिए यह गेट एक अहम द्वार की तरह काम करता था.
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भौगोलिक रूप से यह गेट शहर को उत्तर-पूर्वी दिशा से जोड़ता है. पुराने समय में व्यापार, यात्रा और धार्मिक यात्राओं के लिए इसी रास्ते का अधिक उपयोग किया जाता था. इसलिए यह गेट सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि आवागमन का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.
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आज के समय में मथुरा गेट क्षेत्र भरतपुर का एक प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय इलाका बन चुका है. इसका पिन कोड 321001 है और यहां दिनभर चहल-पहल बनी रहती है. आसपास की दुकानें, बाजार और रहने की जगहें इसे शहर का एक सक्रिय हिस्सा बनाती हैं.
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बता दें कि मथुरा गेट सिर्फ एक ऐतिहासिक संरचना नहीं है, बल्कि यह भरतपुर के अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है. एक तरफ यह लोहागढ़ किले की शान को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ आज के आधुनिक शहर की रफ्तार को भी दिखाता है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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