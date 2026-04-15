/UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

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इस गेट का नाम मथुरा गेट इसलिए पड़ा क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है. ऐतिहासिक रूप से यह भरतपुर से मथुरा जाने का मुख्य रास्ता था. मथुरा, जिसे भगवान श्रीकृष्ण की नगरी भी कहा जाता है, वहां पहुंचने के लिए यह गेट एक अहम द्वार की तरह काम करता था.