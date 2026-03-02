Photos: मेहंदीपुर बालाजी में होली का उल्लास, चंद्रग्रहण के कारण 3 मार्च को बंद रहेंगे पट

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी धाम इन दिनों भक्ति, शक्ति और फाग के रंगों में सराबोर है. मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित पांच दिवसीय होली महोत्सव में देश के कोने-कोने से आए हजारों श्रद्धालु बालाजी महाराज के दरबार में शीश नवा रहे हैं. पूरी बालाजी नगरी 'जय श्री राम' और 'जय बालाजी महाराज' के जयघोष से गुंजायमान है.