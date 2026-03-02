Photos: मेहंदीपुर बालाजी में होली का उल्लास, चंद्रग्रहण के कारण 3 मार्च को बंद रहेंगे पट
Rajasthan News: दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में होली महोत्सव की धूम है. आज रात होलिका दहन होगा, लेकिन चंद्रग्रहण के चलते कल (3 मार्च) सुबह 6:20 से मंदिर के पट बंद रहेंगे, जो अब 4 मार्च को मंगला आरती पर खुलेंगे.
Published:Mar 02, 2026, 01:04 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 01:04 PM IST
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी धाम इन दिनों भक्ति, शक्ति और फाग के रंगों में सराबोर है. मंदिर महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित पांच दिवसीय होली महोत्सव में देश के कोने-कोने से आए हजारों श्रद्धालु बालाजी महाराज के दरबार में शीश नवा रहे हैं. पूरी बालाजी नगरी 'जय श्री राम' और 'जय बालाजी महाराज' के जयघोष से गुंजायमान है.
महोत्सव के विशेष कार्यक्रम के तहत होंगे-आज मध्य रात्रि करीब 1:30 बजे विधिवत रूप से होलिका दहन किया जाएगा.सुबह मंगला आरती से ही भक्तों की लंबी कतारें लग रही हैं. भक्त हाथों में रंगीन ध्वज-पताकाएं लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. महोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर के गर्भगृह को देश-विदेश के आकर्षक फूलों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया है.