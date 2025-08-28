जयपुर में गणपति बप्पा का भव्य नगर भ्रमण, झूम उठा पूरा शहर - देखें तस्वीरें

शोभायात्रा की शुरुआत मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से हुई, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दर्शन कर विधिवत आरती उतारी. मंदिर के महंत कैलाश शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर जयपुर का प्रमुख आस्था केंद्र है, जहां हर बुधवार और विशेष रूप से गणेश चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर की पहचान सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में भगवान गणेश के प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में है.