जयपुर में गणपति बप्पा का भव्य नगर भ्रमण, झूम उठा पूरा शहर - देखें तस्वीरें

Jaipur News: जयपुर में गणेश चतुर्थी पर मोतीडूंगरी से गढ़ गणेश तक भगवान गजानन की भव्य शोभायात्रा निकली. 60 झांकियों, पुष्पवर्षा और बैंड-बाजों से सजी यात्रा में चंद्रयान-3, ऑपरेशन सिंदूर और धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 28, 2025, 20:34 IST | Updated: Aug 28, 2025, 20:34 IST
गणेश चतुर्थी

गणेश चतुर्थी के अवसर पर राजधानी जयपुर श्रद्धा और उत्साह से सराबोर नजर आई. भगवान गजानन का नगर भ्रमण अद्भुत और मनमोहक झांकियों से सजा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आस्था का अद्वितीय संगम प्रस्तुत किया. सुबह से ही शहर के प्रमुख मार्गों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी.
मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से हुई शुरुआत

शोभायात्रा की शुरुआत मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से हुई, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दर्शन कर विधिवत आरती उतारी. मंदिर के महंत कैलाश शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर जयपुर का प्रमुख आस्था केंद्र है, जहां हर बुधवार और विशेष रूप से गणेश चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर की पहचान सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में भगवान गणेश के प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में है.